امیدوارم نماینده خوبی برای مردم در "دیروز امروز فردا" باشم

حسین رنجبران؛ مجری برنامه "دیروز، امروز، فردا" درباره دشواری‌های اجرای این برنامه به خبرنگار مهر گفت: برای اجرای اولین برنامه "دیروز امروز فردا" آمادگی کامل نداشتم، اما خدا کمک کرد تا بتوانم این برنامه را اجرا کنم. می‌توانم درباره پذیرش اجرای این برنامه بگویم یک بعد اجرای این برنامه تکلیفی بود که به دوش من گذاشته شد و از سوی دیگر تا حدودی این توانایی را در خودم برای اجرای این برنامه می‌دیدم.

وی اشاره کرد: من حدود 10 سال سابقه خبری در حوزه سیاسی داشتم. این برنامه هم همان فضا را دارد. البته با یکسری خطوط قرمز کمرنگ‌تر نسبت به آنجا. اجرا کار دشواری است. من تجربه گویندگی داشتم، ولی اجرای برنامه "دیروز امروز فردا" کاملاً با گویندگی فرق می‌کند. در برخی مواقع نویسندگی این برنامه هم به عهده خودم است. سئوالات را خودم در می‌آورم. البته دوستان دیگر هم کمک کردند.

این مجری یادآور شد: برنامه "دیروز امروز فردا" تهیه‌کننده خوبی همچون آقای ماندگاران دارد و به همدیگر کمک می‌کنیم. در مجموع قبل از هر برنامه به لحاظ محتوایی خودم را تجهیز می‌کنم. بعضی مواقع برای موضوع‌هایی در هفته دو کتاب را رصد می‌کنم یا سایت‌ها را می‌بینم. اجرای این برنامه مطالعه زیاد می‌خواهد. علاوه بر آن نیازمند روحیه‌ای است که بتوان مباحث را با دقت جمع کرد. گاهی بحث داغ می‌شود و مهمانان برنامه از خطوط قرمز عبور می‌کنند. بنابراین من به عنوان مجری باید برنامه را درست هدایت کنم تا محتوای برنامه به حاشیه کشیده نشود و مخاطب هم پس نزند.

رنجبران در ادامه افزود: ما در سری جدید برنامه سعی کرده‌ایم از تخت بودن فاصله بگیریم. بنابراین آیتم‌های متنوعی را اضافه کردیم. سعی کرده‌ایم به بحث امید بیشتر بپردازیم. سعی می‌کنم مرتب مطالعه خودم را در مباحث برنامه افزایش بدهم. البته از مدیران و دوستان راهنمایی می‌گیرم.

وی در پایان اشاره کرد: برنامه "دیروز امروز فردا" بازتاب خوبی میان بینندگان دارد. امیدوارم من هم بتوانم نماینده خوبی از سوی مردم باشم و به دغدغه‌های آنها بپردازم.