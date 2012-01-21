نخستین همایش خیران سلامت در یزد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همایش مصادف با میلاد حضرت رسول اکرم (ص) با حضور خیران یزدی در عرصه سلامت در سالن همایش های دانشجویی باقر العلوم دانشگاه علوم پزشکی یزد برگزار می شود.
ارائه گزارش جامع عملکرد پروژه های خیری در استان یزد و تجلیل از خیران یزدی از مهمترین برنامه های اولین همایش خیرین سلامت در یزد است.
همچنین شانزدهمین جشنواره مسابقات قرآنی اساتید و کارمندان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی یزد برگزار می شود.
اولین جلسه هماهنگی برگزاری مرحله نهایی شانزدهمین جشنواره اساتید و کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور نیز در دفتر معاونت دانشجویی فرهنگی با حضور اعضای کمیته های جشنواره برگزار شد.
این جشنواره از تاریخ 17 تا 19 اسفند سال جاری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی یزد برگزار می شود.
در این جشنواره 350 نفر از اساتید و کارمندان دانشگاه های علوم پزشکی میهمان شهر دارالعباده یزد خواهند بود.
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