به گزارش خبرگزاری مهر، اولین کلاس مربیگری طناب‌زنی ویژه دبیران مرد آموزش و پرورش لرستان با شرکت 40 نفر به مدت 4 روز در سالن یادگار امام(ره) خرم‌آباد برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این کلاس با جدیدترین روشهای آموزش مهارت‌های طناب‌زنی زیر نظر محسن نصیری مدرس کلاس و نایب‌رئیس انجمن طناب‌زنی فدراسیون ورزش‌های همگانی کشور آشنا شدند.

هادی یوسف‌وند، عزت‌الله علی‌زاده، فرامرز محمدزاده از شهرستان الشتر، داوود دوستی از بخش کاکاوند، سعید کاظمی از نورآباد، علی مهدی‌پور، امین طولابی و سیدابراهیم موسویان از شهرستان چگنی، ایرج آزادمنش و عباس محمدی از کوهدشت و فرزاد کوشکی و محسن جعفری از شهر معمولان در این کلاس آموزشی شرکت داشتند.

همچنین مهدی عینی‌رومیانی از شهرستان ازنا، داوود ساریخانی از سیلاخور، سهراب حمزه‌لو و عبدالرضا فتوت‌گهر از بروجرد، ولی بهزادی، امین حاجی‌وند و رضا فولادوند از شهرستان دورود، یوسف کلانتری‌مقدم از پلدختر، رضا جایدری از آموزش و پرورش استثنایی، محمد تقی‌پور، جمال حسنوند، وحید بیگ‌زاده، مهدی بابایی، محسن غلام‌زاده‌علم، ابراهیم ملکشاهی‌بیرانوند، احمد گیوراد، حسین امیدی، محمد طیب‌یاراحمدی، مهدی کرم‌وندی، علی اسدی، کورش دادفر، وحید داشاب، احمد ابراهیمی‌فر و شاپور پارسامهر شرکت‌کنندگان این کلاس بودند.

سرپرستی کلاس بر عهده عبدالرضا سلیمانی بود. علی قربانی معاونت پرورشی آموزش پرورش لرستان و مجتبی کلانتری‌فرد رئیس اداره تربیت‌بدنی آموزش و پرورش استان نیز روز گذشته از این کلاس بازدید به عمل آوردند.

اردوی تیم ملی هندبال جوانان در خرم‌آباد آغاز شد

از روز جمعه 30 دیماه دومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی هندبال جوانان کشورمان با حضور 28 هندبالیست در خرم‌آباد آغاز شد.

این اردو که 6 ورزشکار لرستانی نیز در آن حضور دارند تا روز سه‌شنبه زیر نظر عزت‌الله رزمگر و غلام‌علی پایدار مربیان تیم ملی جوانان کشورمان ادامه خواهد داشت.

امروز شنبه جلال کوزه‌گری رئیس فدراسیون هندبال نیز در خرم‌آباد حضور یافت و از نزدیک بر تمرینات این تیم و وضعیت اردو نظارت کرد.

بنابر این گزارش اردوی 5 روزه تیم ملی هندبال جوانان کشورمان با همکاری اداره کل ورزش و جوانان لرستان و تربیت‌بدنی آموزش و پرورش لرستان در سالن شهید توکل مصطفی‌زاده خرم‌آباد برگزار می‌شود و محل اسکان ملی‌پوشان جوانان نیز خانه معلم است.

دعوت 5 لرستانی به مرحله جدید اردوی فرنگی‌کاران جوان

مرحله جدید اردوی تیم کشتی فرنگی جوانان پس از پشت سر گذاشتن سه مرحله اردوی شناسایی از روز اول بهمن‌ماه با شرکت 42 کشتی‌گیر به مدت 13 روز در خانه کشتی شماره 2 آغاز شد.

به دعوت ناصر نوربخش سرمربی لرستانی‌الاصل تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشورمان، محسن شیراوند در 66 کیلوگرم، امیرحسین آزادگان در وزن 74، مهدی زودآشنا در 96 و آرمان نظری و علیرضا محمدی‌فر در 120 کیلوگرم از استان لرستان در این اردو حضور دارند.