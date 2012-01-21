  1. استانها
  2. مرکزی
۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۵۷

آیت الله دری نجف آبادی:

عمل به موقوفات بهترین راه توسعه وقف در جامعه است

عمل به موقوفات بهترین راه توسعه وقف در جامعه است

اراک - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: بهترین راه توسعه وقف در جامعه از طریق عمل به موقوفات است و اکنون ضروری ترین زمان برای توسعه وقف و کمک به نیازمندان است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر شنبه در دیدار مدیر و کارکنان سازمان اوقاف استان مرکزی افزود: عمل به نیت های واقفین واجب است و باید انجام شود که این خود یکی از راههای گسترش فرهنگ وقف در جامعه است.

وی با اشاره به اینکه استان مرکزی از استان های دارای وقوف زیادی است گفت: این استان زمینه توسعه فرهنگ وقف را دارد که باید به آن توجه شود.

امام جمعه اراک با بیان اینکه، وقف علاوه بر کمک به نیازمندان دارای برکات زیادی درجامعه است و مورد تاکید اسلام نیز هست گفت: وقف دارای ثواب جاری وساری است و برای وقف کننده اجرهمیشگی دارد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی به تهیه و راه‌اندازی سامانه جامع و بانک اطلاعاتی اداره کل اوقاف اشاره و بیان کرد: این کار حرکت ارزشمندی است که موجب ساماندهی برنامه‌ها می‌شود.


 

کد مطلب 1515030

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها