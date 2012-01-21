عمل به موقوفات بهترین راه توسعه وقف در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر شنبه در دیدار مدیر و کارکنان سازمان اوقاف استان مرکزی افزود: عمل به نیت های واقفین واجب است و باید انجام شود که این خود یکی از راههای گسترش فرهنگ وقف در جامعه است.

وی با اشاره به اینکه استان مرکزی از استان های دارای وقوف زیادی است گفت: این استان زمینه توسعه فرهنگ وقف را دارد که باید به آن توجه شود.

امام جمعه اراک با بیان اینکه، وقف علاوه بر کمک به نیازمندان دارای برکات زیادی درجامعه است و مورد تاکید اسلام نیز هست گفت: وقف دارای ثواب جاری وساری است و برای وقف کننده اجرهمیشگی دارد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی به تهیه و راه‌اندازی سامانه جامع و بانک اطلاعاتی اداره کل اوقاف اشاره و بیان کرد: این کار حرکت ارزشمندی است که موجب ساماندهی برنامه‌ها می‌شود.



