نامشخص بودن موقوفات شهروندان سورکی را سردرگم کرده است

حجت الاسلام سید مجتبی رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سورک بنا بر نقل قول ها و اسناد موجود، بسیاری از زمین های مردم جزو موقوفات است.

وی گفت: مردم دقیقا نمی دانند کدام قسمت از زمین و منزل آنها موقوفه است تا برای انجام تکلیف شرعی خود اقدام کنند.

امام جمعه میاندرود ادامه داد: وقف باید موجب تسهیل امور مردم شود که به علت سهل انگاری مسئولان، مشکلات مردم در این خصوص بسیار شده است.

وی افزود: مردم موقوفات را می شناسند و ادای حق موقوفات را می دانند و کسی از مسلمانان به سبب شرعیت این امرحاضر نیست ذره ای از وقف و موقوفه در مال و اموالش باشد.

امام جمعه میاندرود بیان داشت: اگر جایی مشکلی وجود دارد تقصیر بر عهده اداره اوقاف است که گاهی زمین و سرمایه مردم شبهه ناک می شود.

رسولی از مسئولان سازمان اوقاف و امور خیریه خواست تا دقت بیشتر به خرج دهند و مردم از این بلاتکلیفی و سردرگمی نجات یابند.

امام جمعه میاندورد ابراز داشت: وقف حبس مال یا در اختیار قراردادن مال یا زمین برای مصرف معین و مشخص در اختیار دیگران است که موقوفات برای مصارف معین شرعی و دینی است.

وی با بیان اینکه وقف از احکام شرعی است که به احیای فرهنگ و ترویج دین کمک کرده، افزود: موقوفات، سرمایه ای برای کمک به دینداری مردم است که زمینه را برای تدین مردم آماده می کند.

رسولی گفت: پایه های دینی مردم در مساجد شکل می گیرد زیرا که زمین مسجد و ساخت وساز آن درسایه وقف توسط متدینین انجام می شود.