اخبار کوتاه ورزشی استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم شهدای کرمانشاه در چارچوب هفته نهم رقابت های لیگ برتر اسکواش، در سالن بین المللی اسکواش قم به مصاف انقلاب تهران رفت که در پایان نتیجه را با حساب 3 بر صفر به حریف خود واگذار کرد.

در دیگر دیدار این هفته، تیم هیات اسکواش یزد نیز با نتیجه سه بر دو آران و بیدگل را شکست داد.

تیم های گرگان و کیش در این مرحله از مسابقات حضور نداشتند.

در پایان هفته نهم مسابقات لیگ برتر اسکواش کشور، تیم هیات اسکواش یزد در صدر جدول قرار دارد.

چهارمین دوره پیکارهای لیگ برتر اسکواش مردان کشور با حضور هفت تیم به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود.

تیم بوکس جهان فولاد غرب کرمانشاه تیم انقلاب تهران را مغلوب کرد

تیم بوکس جهان فولاد غرب با اقتدار تمام قهرمان دور قبل لیگ برتر بوکس ایران را به زانو در آورد.

در ادامه رقابتهای لیگ بوکس کشور، از هفته سوم و گروه اول عصر روز جمعه 30 دی ماه یک دیدار بین تیمهای فولاد غرب کرمانشاه و پیوند ساپکو رباط کریم در سالن شهید بهشتی مجموعه ورزشی آزادی شهر کرمانشاه برگزار شد که در این رقابت تیم فولاد غرب توانست با نتیجه قاطع 8 بر 2 بر میهمان خود غلبه کند.

این مسابقات جمعه آینده و در شهر نور مازندران تیم نیمای نور میزبان ایران خودرو تهران است.