چهارمین دوره مسابقات کشوری قرآن در قم آغاز شد

ابوالفضل سبزعلی در حاشیه مراسم افتتاحیه این مسابقات که ظهر شنبه با حضور جمعی از شخصیتهای حوزوی و قراء و داوران بین المللی قرآن در شبستان نجمه خاتون حرم مطهر آغاز شد در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: این مسابقات در دو بخش برادران و خواهران از امروز آغاز شده و اختتامیه مسابقات برادران روز دوشنبه با حضور آیت الله مکارم شیرازی برگزار خواهد شد.



وی بیان داشت: در این دوره از مسابقات و در بخش براردان ۲۰۰ نفر از حافظان و قاریان از سراسر کشور در رشته‌های قرائت، حفظ و ترتیل خوانی با یکدیگر رقابت می‌کنند.



وی اظهار داشت: آقایان شهریار پرهیزکار، محمدحسین سبزعلی، عباس امام جمعه، غلامرضا شاه میوه، سعید طوسی، حجت‌الاسلام والمسلمین شهیدی، مهدی قره‌شیخ‌لو، محمد عباسی، احد محمدی و محمدرضا پورزرگری داوران بخش آقایان هستند.



سبزعلی با بیان اینکه مسابقات خواهران نیز چهارشنبه در حرم مطهر افتتاح خواهد شد اضافه کرد: این مسابقات نیز با حضور ۱۷۰ تن از بانوان برجسته در عرصه حفظ و قرائت قرآن از سراسر کشور به مد دو روز برگزار و مراسم اختتامیه جمعه با حضور آیت الله سبحانی برگزار می‌شود.



وی تجلیل از چند نفر از مفسران و چهره‌های برجسته قرآنی را از جمله بخشهای این مسابقات دانست و اضافه کرد: در مراسم اختتامیه بخش برادران از از آیت‌الله رسولی محلاتی، حجت‌الاسلام والمسلمین رضایی و استاد یحیی علیمردانی و در بخش خواهران از آیت‌الله یعقوب جعفری، استاد حسین وفایی و استاد محمدصادق صالحی تجلیل به عمل خواهد آمد.



وی تصریح کرد: این مسابقات همه ساله از سوی دارالقرآن علی بن ابیطالب (ع) تهران برگزار می‌شود و امسال نیز آستانه مقدسه قم در برگزاری آن با ما همکاری دارد.



وی حضور چهره‌هایی از جمله برخی از اعضای مجلس خبرگان رهبری، آیت الله مقتدایی، چهره‌های فعال و برجسته و مفسران قرآن از جمله آیت الله یعقوب جعفری را از ویژگیهای این دوره مسابقات برشمرد.