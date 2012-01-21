عمده ترین تخلفات مازندران مربوط به قانون بودجه است

به گزارش خبرنگارمهر، ابراهیم نامداری ظهر شنبه دردیدار نماینده ولی فقیه در استان گفت: یکی از دلایل عمده کاهش تخلفات در دستگاههایی اجرایی استان، اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات بوده است.

وی افزود: بازدید از پروژه های عمرانی، بررسی مطالعات معوقه بانکها و بحث واگذاری امور اراضی و زمین خواری از مسئولیت های دیوان محاسبان استان است.

مدیرکل دیوان محاسبات مازندران اظهار داشت: بحث زمین خواری و واگذاری اراضی در استان با حساسیت فراوانی پیگیری و دراولویت کاری دیوان محاسبات استان قرار دارد.

نامداری به تخلفات بانکها اشاره کرد و افزود: معوقات بانکها در استان توسط دیوان محاسبات به طور جدی پیگیری می شود.

وی بیان داشت: برخی از مدیران اجرایی استان به دلیل عدم آشنایی با قوانین و مقررات ناخواسته تخلفاتی را انجام می دهند.