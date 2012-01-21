چهار هزار 500 موقوفه در استان مرکزی وجود دارد

حجت‌الاسلام والمسلمین عیسی ساجدی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره افزود: 20 مورد از موقوفات استان جدید است که امسال به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه استان مرکزی در زمینه وقف دارای فرهنگ غنی ای است گفت: باید در توسعه و احیای این فرهنک تلاش کنیم.

ساجدی فر با اشاره به آغاز هفته وقف از 27 صفز به مدت یک هفته گفت: میزان درآمد و هزینه موقوفات استان تاکنون به 20 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اظهار کرد: موقوفات فرمانفرما ،حاج آقا محسن اراکی، شکرایی، میرزا حسن آملی، محمد مراد، دولت خانه، میرزا بابای ریحانی از جمله موقوفات اصلی و بزرگ در استان مرکزی به شمار می روند که مایه مباحات مردم استان است.

وی با اشاره به وجود بقاع متبرکه در استان گفت: بقاع امامزاده عبدالله (ع) و آمنه خاتون(س)، محمد عابد(ع)، سید احمد هزاوه، محمد فم، سید اسحاق ساوه، اسماعیل میرآباد، علی اصغر ساوه نیزاز جمله بقاع شاخص استان مرکزی است.

وی با اجرای پروژه های وقف در استان اشاره کرد و گفت: پس از تکمیل پروژه های نیمه کاره اوقاف در سال گذشته موفق به فروش 150 پروژه شدیم، همچنین با تکمیل پروژه تجاری مسکونی، آسمان پیش بینی می شود حدود شش تا هشت میلیارد تومان سود این موقوفه باشد که صرف نیت واقف می شود.