چهار هزار 500 موقوفه در استان مرکزی وجود دارد

حجتالاسلام والمسلمین عیسی ساجدیفر در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره افزود: 20 مورد از موقوفات استان جدید است که امسال به ثبت رسیده است.
وی با بیان اینکه استان مرکزی در زمینه وقف دارای فرهنگ غنی ای است گفت: باید در توسعه و احیای این فرهنک تلاش کنیم.
ساجدی فر با اشاره به آغاز هفته وقف از 27 صفز به مدت یک هفته گفت: میزان درآمد و هزینه موقوفات استان تاکنون به 20 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اظهار کرد: موقوفات فرمانفرما ،حاج آقا محسن اراکی، شکرایی، میرزا حسن آملی، محمد مراد، دولت خانه، میرزا بابای ریحانی از جمله موقوفات اصلی و بزرگ در استان مرکزی به شمار می روند که مایه مباحات مردم استان است.
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