حمایت سفارت رژیم صهیونیستی از ترور دانشمندان ایرانی/ نفت ایران را تحریم کنید

به گزارش خبرنگار مهر، در گزارش این روزنامه آمده است :کارشناسان امنیتی رژیم اسرائیل طی سفر به سئول از دولت کره جنوبی خواستند به تحریمهای علیه ایران ملحق شود زیرا ایران، چین، روسیه و کره شمالی بخشی از محور "کشورهای بد" هستند!

3 تن از اعضای مرکز مطالعات استراتژیک بگین- سادات اسرائیل در این نشست که در محل سفارت اسرائیل درسئول برگزار شد ، گفتند: به نفع کره جنوبی است که به تحریمهای آمریکا علیه تهران بپیوندد چرا که هدف محدود کردن قدرت اقتصادی ایران برای جلوگیری از تداوم برنامه هسته ای است.

رئیس این مرکزگفت : کره جنوبی از کاهش قدرت ایران بیشترازهرکشور دیگری منتفع خواهد شد چرا که همسایه کره شمالی است.

"افرایم اینبار" ادعا کرد : کره جنوبی با پیوستن به تحریمها تهدیدات دشمن خود (کره شمالی) را کاهش می دهد زیرا با ارتقاء دانش فنی ایران، کره شمالی می تواند به این دانش دست پیدا کند.

وی در خصوص ترور دانشمندان ایرانی گفت: اسرائیل ازمرگ یک دانشمند ایرانی که در انفجار اتومبیل با بمب کشته شد ،عزا نمی گیرد.

این روزنامه در ادامه می نویسد: ایران ، آمریکا و اسرائیل را عامل ترور چند دانشمند هسته ای خود طی سالهای اخیر می داند ولی هر دو اینها دخالت خود در این ترورها را تکذیب کرده اند .

یکی از اساتید این مرکزگفت: تنها راه اجتناب از اقدام نظامی علیه ایران اعمال تحریمهای شدید تر است وما باید به منابع عمده درآمد ایران و صنعت نفت این کشور ضربه بزنیم.

"ایتان گلبوآ" افزود: آمریکا از سایر کشورها خواسته است که واردات نفت از ایران را کاهش دهند و انجام این اقدام برای کره جنوبی مشکلی ایجاد نمی کند زیرا کشورهای دیگر ازجمله عربستان و کویت آماده هستند قدم پیش گذاشته و نیاز نفتی کره را تامین کنند.

وی درادامه ادعاهای خود به خبرنگاران کره ای گفت: درگذشته به جای انجام اقدام نظامی حملات پنهانی مشابهی علیه کشورهای یاغی صورت گرفته است و فکر می کنم اینگونه حوادث می تواند موجب تغییر سیاستهای ایران شود. اینگونه عملیات پنهانی مانع انجام حملات نظامی می شود.

گلبوآ با تایید ترور دانشمندان توسط رژیم صهیونیستی، در رابطه با ترور دانشمندان بی گناه ایرانی گفت: اینها دانشمندانی بیگناه نیستند بلکه در برنامه تسلیحات هسته ای ایران نقش کلیدی دارند، این اولین بار نیست که تلاش می شود از طریق عملیات پنهانی در فعالیت چنین افرادی در کشورهای تندرو مانع ایجاد شود.

این روزنامه در ادامه ضمن اشاره به گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص فعالیت هسته ایران ، می نویسد: سفیر ایران در کره جنوبی تحریمهایی که متعاقب این گزارش بر ایران تحمیل گردید را "غیرقانونی" خوانده و بر اهداف صلح آمیز برنامه هسته ای کشورش تاکید کرده است.

کوریا هرالد به نقل از سفیر ایران درسئول نوشت: حتی درهمین گزارش که توسط کارشناسان هسته ای و گروه ناظران آژانس تهیه شده هیچ مدرکی دال بر تولید سلاحهای هسته ای وجود ندارد.

احمد معصومی فرافزود: دولت کره در ارتباط با اعمال تحریم علیه ایران باید تصمیاتی متناسب با منافع کشورش اتخاذ نماید زیرا حدود 2 هزار شرکت کره ای هم اکنون با ایران در حال معامله هستند.

این گزارش ضمن اشاره به سفر نماینده آمریکا به کره جنوبی و مذاکراتش با مقامات این کشور، آوردده است : "رابرت آینهورن" ضمن درخواست از کره جهت کاهش واردات نفت از ایران گفته واشنگتن نسبت به منافع اقتصادی کره حساس است و برای به حداقل رساندن اثرات این کاهش بر اقتصاد کره از نزدیک با این کشور همکاری می کند.

مقامات وزارت خارجه کره به آینهورن گفته اند که کره هدف آمریکا از اعمال تحریم علیه ایران را درک می کند و مایل است حتی الامکان در راستای یک راه حل مسالمت آمیز در این خصوص همکاری نماید.

کوریا هرالد ضمن اشاره به اهمیت استراتژیک تنگه هرمز می نویسد: اساتید دانشگاهی اسرائیل هشدارهای ایران درباره بستن تنگه هرمز را رد و اعلام کردند این هشدارها در صورت حمله آمریکا صرفا تهدیداتی توخالی خواهد بود.

آنان گفتند اسرائیل سرگرم بررسی این مسئله است که در صورت عدم تعلیق برنامه هسته ای تهران تاسیسات هسته ای ایران را مورد حمله نظامی قرار دهد. گرچه پیشتر وزیردفاع رژیم صهیونیستی این گزینه را غیر ممکن دانست.