به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم محمد عباسی خطاب به محمدحسین انصاری‌فرد آمده است: نظر به سوابق و تجربیات جنابعالی و به موجب این ابلاغ به عنوان مدیرکل روابط عمومی منصوب می‌شوید. برقراری ارتباط منطقی و عالمانه این وزارت و ارکان آن با سایر دستگاه‌ها و نهادهای نظام جمهوری اسلامی به خصوص اصحاب رسانه و استفاده از نظرات سایر کارکنان دلسوز و فرهیختگان جامعه در عرصه ورزش و امور جوانان از موارد مهمی است که امیدوارم با همکاری مدیران ستادی و استانی با موفقیت بانجام برسد.

در ادامه این حکم خاطر نشان شده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از تمام ظرفیت های موجود و تجمیع تجربیات و ایده‌های ارزنده، اطلاع رسانی به موقع و اجرای طرح‌های فرهنگی بسترهای خدمت در وزارت ورزش و جوانان تقویت شده در جهت اجرای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و برنامه‌های دولت دهم موفق و موید باشید.

پیش از این پژمان نیاکی مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان بود.