بازبینی جشنواره استانی تئاتر "تک" 14 بهمن انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رستم کیاکجوری افزود: مرحله بازبینی جشنواره استانی تئاتر تک با حضور هیئت داوران از 14 بهمن ماه به مدت دو روز در شهرستانهای بابلسر و ساری برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این مرحله 31 اثر مورد بازبینی قرار می گیردکه از این میان 16 اثر در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بابلسر و 15 اثر در حوزه هنری مرکز استان بازبینی می شود.

مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری مازندران بیان داشت: مراسم پایانی دومین جشنواره استانی تئاتر تک همزمان با دهه مبارک فجر، از 19 تا 21 بهمن ماه در حوزه هنری مازندران برگزار می شود.