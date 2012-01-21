  1. استانها
  2. مازندران
۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۳۴

کیاکجوری اعلام کرد:

بازبینی جشنواره استانی تئاتر "تک" 14 بهمن انجام می شود

بازبینی جشنواره استانی تئاتر "تک" 14 بهمن انجام می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری مازندران گفت: مرحله بازبینی دومین جشنواره استانی تئاتر تک در 14 بهمن ماه آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رستم کیاکجوری افزود: مرحله بازبینی جشنواره استانی تئاتر تک با حضور هیئت داوران از 14 بهمن ماه به مدت دو روز در شهرستانهای بابلسر و ساری برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این مرحله 31 اثر مورد بازبینی قرار می گیردکه از این میان 16 اثر در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بابلسر و 15 اثر در حوزه هنری مرکز استان بازبینی می شود.

مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری مازندران بیان داشت: مراسم پایانی دومین جشنواره استانی تئاتر تک همزمان با دهه مبارک فجر، از 19 تا 21 بهمن ماه در حوزه هنری مازندران برگزار می شود.

کد مطلب 1515043

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها