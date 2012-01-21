صنایع و خودروهای ایران باید به روز شوند/ کیفیت سوخت افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی پورفرهادی ظهر شنبه در کارگاه آموزشی بهداشت و شاخصهای آلودگی هوا که به مناسبت هفته هوای پاک در سالن ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی البرز برگزار شد، اظهار داشت: کاهش آلودگی هوا وابسته به روز و جدید بودن صنایع و خودروهای کنونی کشور است.



وی با تاکید بر اینکه خودرو باید مطابق استاندارد های جهانی باشد، افزود: میزان مصرف سوخت و آلایندگی خودروهای فرسوده و همچنین موتور سیکلتهای دو زمانه چند برابر خودرو و موتور سیکلت های تازه ساخت است بنابراین باید خودروهای فرسوده و موتورهای دو زمانه که با بنزین و روغن کار می کنند از رده خارج شود.



پورفرهادی با بیان اینکه رفع ترافیک و توسعه فضای سبز در کاهش آلودگی هوا بسیار مهم است، اضافه کرد: فضای سبز هدیه خداوند به انسان است و فضای سبز تنها کارخانه است که ضایعات ندارد.



عضو هیئت علمی دانشگاه محیط زیست البرز انتقاد کرد: امروزه برخی از صنایع ما از وسایل و تجهیزاتی استفاده می کنند که قدمت 40 ساله دارد و فرسوده هستند.



وی افزود: آلودگی هوا به صورت آشکار است همانند آلودگی آب و یا پسماندهای نیست که بتوانیم آن را پنهان کنیم و مهم ترین منابع آلاینده هوا منابع طبیعی و منابع انسانی است.



عضو هیئت علمی دانشگاه محیط زیست البرز گفت: برخی از علتهای آلودگی هوا عوامل انسانی هستند و طبیعت مانند پلنگ و حیوانات در آلودگی هوا تاثیر گذار نیستند.