تلفات حوادث درون شهری در کردستان هفت درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید عارف قادر زاده بعد از ظهر شنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات در سنندج افزود: سال گذشته بر اثر تصادفات درون شهری در استان کردستان 69 نفر جان خود را از دست دادند و امسال این آمار به 64 نفر کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی، بهره گیری از دوربینهای نظارتی و کنترل ترافیک، فعال شدن گشت های کنترل نامحسوس درون شهری و اعمال قانون و برخورد با متخلفان از عوامل کاهش تصادفات و تلفات حوادث درون شهری است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کردستان ادامه داد: از ابتدای آغاز قانون جدید راهنمایی و رانندگی تاکنون تعداد 175 جلد گواهینامه افرادی که امتیاز منفی آنها به 30 نمره رسیده ضبط شده است.

قادر زاده به تعداد خودروهای توقیف شده در همین مدت زمان نیز اشاره کرد و گفت: 500 دستگاه خودرو به علت ارتکاب دو تخلف همزمان و یا انجام یک حرکت خطرناک و حادثه ساز توقیف شده اند.

وی در ادامه به توقیف 70 دستگاه خودروی دیگر نیز اشاره کرد و اظهار داشت: این خودروها نیز به دلیل داشتن جریمه بیش از یک میلیون تومان توقیف شده اند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کردستان از توقیف 19 هزار موتور سیکلت از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: این موتورسیکلتها به دلیل عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، مزاحمت برای شهروندان، استفاده نکردن از کلاه ایمنی و انجام حرکات نمایشی و مارپیچ توقیف شده اند.

قادر زاده در بخش دیگری از سخنان خود برگزاری کلاس آموزشی برای 105 هزار دانش آموز، تشکیل 20 هزار نفر ساعت کلاس آموزشی برای کارمندان و کارکنان دولت، آموزش سه هزار و 144 نفر راننده آزانس، شش هزار نفر راننده تاکسی، دو هزار و 174 نفر راننده خودروهای باری سبک را از جمله برنامه های آموزشی در اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی عنوان کرد.

وی در ادامه به ازدحام در محل تعویض پلاک سنندج اشاره کرد و افزود: به دلیل اینکه در قانون جدید راهنمایی و رانندگی کسانی که با پلاک شخصی دیگران رانندگی کنند اعمال قانون و جریمه می شوند طی چند هفته اخیر مرکز تعویض پلاک سنندج دچار ازدحام شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کردستان تعطیلی مرکز تعویض پلاک شهرستان مریوان و احتساب نمره منفی برای صاحبان اصلی پلاک خودروها را از دیگر دلایل شلوغی و ازدحام در محل مرکز تعویض پلاک سنندج دانست و اظهار داشت: با برنامه ریزیهای انجام شده تا چند هفته آینده با راه اندازی غرفه های جدید و افزایش ساعت کاری این مرکز این ازدحام بر طرف می شود.