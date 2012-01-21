حجت الاسلام مرتضی وافی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برنامه‌های ویژه ایام بیست و هشت صفر تا سی صفر بعد از نماز ظهر و عصر با ذکر توسل و سخنرانی و اجرای مراسم سوگواری و بعد از نماز مغرب و عشاء با ذکر توسل و سوگواری همراه خواهد بود.



وی ادامه داد: سخنرانان ظهر روز ۲۸ صفر تا ۳۰ صفر به ترتیب حجج اسلام میر شفیعی، بیگدلی و میر شفیعی خواهند بود.



دبیر شورای عالی مسجد مقدس جمکران اضافه کرد: در طول مدت سه روز باقی مانده از ماه صفر بعد از نماز مغرب و عشاء مداحان اهل بیت(ع) دلشاد، پاک زمان و اسداللهی به ذکر مصیبت و نوحه خوانی خواهند پرداخت.



وافی افزود: همزمان با شب چهارشنبه مصادف با شب سی‌ام صفر و شهادت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (ع) حجت الاسلام مومنی سخنرانی و خلف‌زاده از اهواز به اجرای مداحی و ذکر دعای توسل می‌پردازد.