  1. استانها
  2. قم
۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۴۰

برنامه‌های مسجد جمکران ویژه بیست و هشتم صفر اعلام شد

برنامه‌های مسجد جمکران ویژه بیست و هشتم صفر اعلام شد

قم - خبرگزاری مهر: ویژه برنامه های جمکران در ایام پایانی ماه صفر و رحلت پیامبر اعظم اسلام(ص) اعلام شد.

حجت الاسلام مرتضی وافی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برنامه‌های ویژه ایام بیست و هشت صفر تا سی صفر بعد از نماز ظهر و عصر با ذکر توسل و سخنرانی و اجرای مراسم سوگواری و بعد از نماز مغرب و عشاء با ذکر توسل و سوگواری همراه خواهد بود.
 
وی ادامه داد: سخنرانان ظهر روز ۲۸ صفر تا ۳۰ صفر به ترتیب حجج اسلام میر شفیعی، بیگدلی و میر شفیعی خواهند بود.
 
دبیر شورای عالی مسجد مقدس جمکران اضافه کرد: در طول مدت سه روز باقی مانده از ماه صفر بعد از نماز مغرب و عشاء مداحان اهل بیت(ع) دلشاد، پاک زمان و اسداللهی به ذکر مصیبت و نوحه خوانی خواهند پرداخت.
 
وافی افزود: همزمان با شب چهارشنبه مصادف با شب سی‌ام صفر و شهادت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (ع) حجت الاسلام مومنی سخنرانی و خلف‌زاده از اهواز به اجرای مداحی و ذکر دعای توسل می‌پردازد.

کد مطلب 1515049

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها