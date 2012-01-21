مازندران همچنان از نبود مرکز نمایشگاهی رنج می برد

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله نورالله طبرسی عصر شنبه در جلسه دیدار اعضای نمایشگاه کتاب مازندران در ساری اظهار داشت:سطح کتابخوانی در استان پایین است.

وی افزود: مازندران برای برگزاری نمایشگاه صنعت، کشاورزی وعلمی نیاز به یک نمایشگاه در مرکزاستان بوده که از این حیث محروم است.

وی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه کتاب یک امرضروری و واجب است، افزود: باید سالی دو بار این نمایشگاه دراستان برگزار شود.

آیت الله طبرسی با بیان اینکه اصل کتاب در دین اسلام کمبودی وجود ندارد افزود: هیچ حکمت الهی سراغ نداریم که به اندازه اسلام به علم، دانش، خواندن و نوشتن و تعلیم و تربیت پرداخته باشد.

طبرسی با اعلام اینکه در نمایشگاه کتاب به دنبال انتشار فرهنگ سالم و فاخرباشیم، افزود: کتاب و کتابخوانی بهترین و فاخرترین کارفرهنگی است.

وی به ارزش وقدرت جهان درعلم اشاره کرد و گفت: پیشرفت علمی و مقالات علمی پزشکی و سایر موضوعات تحقیقی وپژوهشی درکتاب مطرح شده است.

آیت الله طبرسی گفت: در هر جامعه ای که سطح توانمدی علمی بالاتر باشد مایه رشد وشکوفایی آن کشورخواهد شد.

وی یکی ازمسئولیتهای مهم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی را بالا بردن سطح اندیشه افراد دانست وافزود:جامعه را در یک فضای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی تحلیلی وعلمی پیرامون جامعه اطلاع رسانی کنید.