بخشی از آب مورد نیاز خراسان رضوی با خرید چاه تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ثمره هاشمی قبل از ظهر شنبه در کار گروه آب و آبفای خراسان رضوی در مشهد اظهارکرد: در شرایط کنونی چاره ای نداریم جز اینکه با خرید چاه ها و وارد مدارکردن آن بخشی از آب مورد نیاز شهروندان را تامین کنیم.

وی بیان کرد: ساماندهی ومدیریت منابع آب با هدف تامین بخشی از نیاز آبی شهرها کشور به ویژه خراسان رضوی و مشهد ضروری است.

وی اظهار داشت: با این حال شهروندان باید به سمت مصرف بهینه و درست مصرف کردن گام بردارند.

ثمره هاشمی ادامه داد: تامین آب روستاهای شمال شرقی شهر مشهد و شهرک مهرگان، آبرسانی به شهرها و تهیه و ارائه فهرست اموال مازاد و قابل فروش از موضوعاتی است که باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

وی از راه اندازی 33 دفتر پیشخوان دولت در شهرهای خراسان رضوی وبهره برداری از 42 پروژه و کلنگ زنی 10 پروژه دیگر تقدیر کرد و خواستارگسترش این اقدام در استانهای دیگر شد.

فرماندار مشهد هم گفت: برای حل مشکل آب روستاهای شمال شرقی مشهد و شهرک مهرگان باید چاره اندیشی کرد.

حسن موحدیان افزود: اجرای طرحهای بلند مدت برای حل این موضوع ضروری و حیاتی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی نیز گفت: موضوع تامین آب مسکن مهر بایستی مورد توجه ویژه قرارگیرد.

محمد طاهری افزود: آب اصلی ترین نیاز بشراست وتلاش آبفای خراسان رضوی اینست که آب به سهولت در اختیار شهروندان قرار گیرد.