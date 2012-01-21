  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۳۷

هاشمی خبر داد:

بخشی از آب مورد نیاز خراسان رضوی با خرید چاه تامین می شود

بخشی از آب مورد نیاز خراسان رضوی با خرید چاه تامین می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: با خرید چاه ها و وارد مدار کردن آن بخشی از آب مورد نیاز خراسان رضوی تامین می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ثمره هاشمی  قبل از ظهر شنبه در کار گروه آب و آبفای خراسان رضوی در مشهد اظهارکرد: در شرایط کنونی چاره ای نداریم جز اینکه با خرید چاه ها و وارد مدارکردن آن بخشی از آب مورد نیاز شهروندان را تامین کنیم.

وی بیان کرد: ساماندهی ومدیریت منابع آب با هدف تامین بخشی از نیاز آبی شهرها کشور به ویژه خراسان رضوی و مشهد ضروری است.

وی اظهار داشت: با این حال شهروندان باید به سمت مصرف بهینه و درست مصرف کردن گام بردارند.

ثمره هاشمی ادامه داد: تامین آب روستاهای شمال شرقی شهر مشهد و شهرک مهرگان، آبرسانی  به شهرها و تهیه و ارائه فهرست اموال مازاد و قابل فروش از موضوعاتی است که باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

وی از راه اندازی 33 دفتر پیشخوان دولت در شهرهای خراسان رضوی وبهره برداری از 42 پروژه و کلنگ زنی 10 پروژه دیگر تقدیر کرد و خواستارگسترش این اقدام در استانهای دیگر شد.

فرماندار مشهد هم گفت: برای حل مشکل آب روستاهای شمال شرقی مشهد و شهرک مهرگان باید چاره اندیشی کرد.

حسن موحدیان افزود: اجرای طرحهای بلند مدت برای حل این موضوع ضروری و حیاتی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی نیز گفت: موضوع تامین آب مسکن مهر بایستی مورد توجه ویژه قرارگیرد.

محمد طاهری افزود: آب اصلی ترین نیاز بشراست وتلاش آبفای خراسان رضوی اینست که آب به سهولت در اختیار شهروندان قرار گیرد.

کد مطلب 1515051

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها