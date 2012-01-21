مجموعه شعر "روشنای فریبا" در تایباد منتشر شد

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تایباد و صاحب این اثر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: این گزیده‌ اشعار، مجموعه‌ای از 45 سروده‌ آزاد و 55 سروده‌ کلاسیک است.

محمد ناصر مودودی اظهارکرد: این مجموعه شعر آثاری است که طی سالهای 1367 تا 1389 "هجده تا چهل سالگی شاعر" آفریده شده‌اند.

وی ویژگی‌ خاص این اثر را توجه به فرهنگ و جغرافیای شهرستان تایباد به عنوان زادگاهش عنوان کرد و افزود: این مجموعه نتیجه تلاش و محصول سالها اقامت در شهرهای مختلف ایران و همچنین کشور هندوستان است.

در آثار این مجموعه با مضامین زیست ‌محیطی که بازتاب رشته‌ تحصیلی شاعر و علاقه‌ شخصی او در گرامیداشت طبیعت است مواجه می شویم.

سروده‌های کلاسیک این مجموعه نیز عمدتا در قالب غزل آفریده شده‌اند که در آنها با شاعر محتوا به جای شاعر تصویر مواجهیم.

در این مجموعه به نظر می‌رسد شاعر به زبان ویژه‌ خود دست یافته و در گستره‌ای از مضامین انسان‌شمول، به بیان مفاهیم ذهنی و کشف و شهود می‌پردازد.

پیش از این، پانزده اثر دیگر از این نویسنده در حوزه‌ ادبیات شفاهی، ادبیات کودک، محیط‌زیست، نمایشنامه و ترجمه چاپ و منتشر شده‌اند.