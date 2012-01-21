عبور شهروندان مشهدی از خط زرد قطار شهری جرم محسوب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیژنی با بیان اینکه قطار شهری تجربه ای تازه و فرصتی برای رشد و بالندگی برای شهروندان پایتخت معنوی ایران است، افزود: عبور شهروندان از خط زرد و ورود حریم ریلی باعث فعال شدن سیستم ترمز اضطراری قطار شهری می شود.

وی ادامه داد: فعال شدن ترمز اضطراری قطار مشکلات زیادی را برای قطار و مسافران ایجاد خواهد کرد.

مدیر عامل بهره برداری قطار شهری مشهد تاکید کرد: با افراد خاطی مطابق با ضوابط و قوانین برخورد می شود و پس از اخذ تعهد کتبی به مراجع قضایی معرفی می شوند.

بیژنی با اشاره به حادثه ای که 29دی ماه در ایستگاه قطار شهری رخ داد گفت: در روز 5شنبه گذشته ورود به حریم ریلی یک شهروند باعث فعال شدن ترمز اضطراری قطار شده و مسافران روی سکوها و ایستگاه دچار مشکل شدند.

وی ادامه داد: اطلاعات و موارد هشداردهنده از طریق بروشورهای اطلاعاتی بین شهروندان توزیع شده اما برخی از شهروندان به این نکات توجه ندارند.

بیژنی با بیان اینکه جوانان بر حسب کنجکاوی ذاتی که دارند در اینگونه موارد بیشتر مشکل ساز می شوند تصریح کرد: هر یک از شهروندان که سوالی در خصوص زمان ورود قطار یا تونل و مسیر دارند می توانند بدون ورود پیداکردن به حریم ریلی و ایجاد مشکل از طریق ماموران حاضر در ایستگاه ها اطلاعات را دریافت کنند.

وی افزود: تابلوها و علائم نصب شده در ایستگاه ها و داخل قطار برای آسایش و ایمنی و استفاده مطلوب و بهینه از خدمات قطار شهری است.

مدیر عامل شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد تاکید کرد: از شهروندان تقاضا می شود در صورت بروز مشکل و حادثه در ایستگاه یا قطار ضمن حفظ آرامش خود با همکاران مستقر در ایستگاه ها همکاری لازم را داشته باشند.

بیژنی یادآور شد: شهروندان باید این نکته که ورود به حریم ریلی ممنوع است را در نظر داشته باشند و برای حفظ جان خود و دیگر مسافران از ورود به این مکان ها پرهیز کنند.