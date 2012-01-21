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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۴۷

انصاری:

صنایع آلاینده استان مرکزی به 540 واحد رسید/ 52 درصد آلودگی هوا ناشی از صنایع

صنایع آلاینده استان مرکزی به 540 واحد رسید/ 52 درصد آلودگی هوا ناشی از صنایع

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: در استان مرکزی بیش از دو هزار و 500 واحد صنعتی وجود دارد که 540 واحد آلاینده هستند.

امیر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر این اساس 43 درصد آلایندگی زیست محیطی و هوای اراک ناشی از کارکرد خودروهاست.

وی با بیان اینکه واحدهای آلاینده هوای استان بر اساس آخرین برآوردها به 540 واحد رسیده، گفت: آلایندگی 200 واحد از این واحد ها در وضعیت حاد قرار دارد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی با اشاره به اینکه اراک جزو هشت کلانشهر آلوده کشور است و هوای شازند و ساوه نیز آلوده است، گفت: ضروری است واحدهای آلاینده بیش از گذشته به فکر محیط زیست باشند.

وی گفت: بر این اساس ضرب الاجل اجرای طرحهای کاهش آلایندگی این صنایع تا پانزدهم بهمن ماه جاری تمدید شده است.

وی افزود: در صورت رعایت نکردن مواد 16 گانه حفاظت محیط زیست از سوی صنایع آلاینده این سازمان با خاطیان برخورد قانونی می کند.

کد مطلب 1515056

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