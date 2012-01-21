سرپرست جدید مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی لرستان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم علیپور معاون اجرایی زندانهای لرستان در مراسم معارفه سرپرست مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی خرم آباد گفت: پذیرفتن مسئولیت از سوی افراد، وظیفه آنها را سنگین تر و انتظارات را بالا می برد.

وی افزود: زندانبانی حقیقتا کاری تخصصی و طاقت فرساست و لازمه پذیرفتن مسئولیت در اینگونه مشاغل برخوردار بودن از توانایی جسمی، روانی و ذهنی، اعتماد به نفس و دانش و مهارت لازم برای اداره امور است.

علیپور اظهار داشت: مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی در کنار موقعیت مناسب، از ظرفیتهای انسانی خوبی نیز برخوردار است که در صورت به کارگیری صحیح و توأمان این امکانات می توان شرایطی مطلوب تر از وضعیت موجود فراهم آورد.

وی برنامه ریزی را امری مهم در انجام کارها دانست و یادآور شد: سازمان زندانها دارای اهداف معینی است که برای تحقق آنها برنامه ریزی صحیح و بکارگیری ابزار مناسب ضروری است.

معاون اجرایی زندانهای لرستان از برنامه های امنیتی و فرهنگی به عنوان اولویتهای سازمان زندانها یاد کرد و گفت: رونق بخشیدن به برنامه های مرتبط با اولویتهای سازمان می تواند ما را در دستیابی به اهداف یاری کند.

احمد معتقد پیش از این در سمتهایی نظیر سرپرستی زندان مرکزی خرم آباد، دفتر ارزیابی و رسیدگی به شکایات زندانهای استان و ریاست اداره قضایی نیز فعالیت داشته است.

و اما سرپرست جدید مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی لرستان در نخستین روز فعالیت خود در جمع کارکنان مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی خرم آباد سخنرانی کرد.

مهمترین بخش فعالیتهای بازپروری مددجویان، برنامه های قرآن محور است

سرپرست مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی لرستان گفت: مهمترین بخش از فعالیتهای بازپروری مددجویان برنامه های فرهنگی و تربیتی قرآن محور است چرا که موجب افزایش فضای معنوی در بین زندانیان می شود.

احمد معتقد ادامه داد: برنامه ای که در سطح کلان سازمان زندانهای طراحی شده برای دستیابی به دو هدف عمده یعنی اجرای مجازات حبس و سپس تلاش برای اصلاح و تربیت مددجویان است.

وی افزود: در مقوله نگهداری از زندانیان برخورداری از اصول امنیتی و انضباطی تعریف شده کاملا ضروری است و چنین مدلی در حال حاضر نیز در دسترس بوده که باید در نحوه اجرای آن دقیق و حساس بود.

معتقد اظهار داشت: هر ساله اولویتهایی برای اجرا در سطح استانها ابلاغ می شود اما این به این معنا نیست که اولویت سال قبل در حاشیه قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه امسال مبحث نظم و امنیت به عنوان اولویت در دستور کار قرار گرفته، ادامه داد: موفق بودن در اجرای برنامه ها در حوزه نظم و امنیت می تواند بستر مورد نیاز برای برنامه دوم سازمان که همانا اصلاح و تربیت زندانیان است فراهم آورد.

معتقد در ادامه ابراز امیدواری کرد که با اجرای مطلوب برنامه های کاربردی فرهنگی، تربیتی قرآن محور بتوان در زمینه ایجاد تغییر در نگرش و اعتقادات زندانیان موفقیتهای دائمی کسب کرد.