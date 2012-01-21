اخبار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عزت الله صادقی گفت: بخش جراحی عروق بیمارستان امام رضا (ع) تنها بخش جراحی عروق پریفرال در غرب کشور بیماران هفت استان را پذیرش و مداوا می کند.

این فوق تخصص جراحی عروق گفت: این بخش که مجهز به تمام دستگاه های مورد نیاز جراحی عروق محیطی، آنژیوگرافی پیشرفته، درمان بیماری های واریس و دستگاه های ماوراء صوت یا رادیو فرکوینسی است و به صورت 24 ساعته و در تمام طول سال بیماران را پذیرش می کند.

دکتر صادقی با ذکر این نکته که در شش سال گذشته هیچ بیمار عروقی به مراکز دیگر اعزام نشده، تاکید کرد: ماهیانه به طور متوسط 120 تا 150 عمل جراحی ودرمان های غیر جراحی یا اینترونشن عروق محیطی در این بخش انجام می پذیرد که 30 تا 50 مورد آن را آنژیوگرافی عروق محیطی به خود اختصاص می دهد.

استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: 10 تا 20 درصد بیماری های عروق به روش های غیر جراحی یا کم تهاجمی به عنوان اینترونشن با استفاده از آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی، استنتینگ درمان می شوند.

صادقی در مورد این بیماران گفت: بیماران معمولا از طریق متخصصان جراحی، داخلی، قلب و عروق و پزشکان مراکز بهداشتی و درمانی معرفی شده و تعدادی نیز به طور مستقیم جهت بررسی مشکل عروقی خود مراجعه می کنند.

وی به بیماران دیالیزی اشاره کرده و افزود: بیماران دیالیزی نیز تعداد قابل توجهی ای از مراجعان این بخش را تشکیل می دهد.، بیمارانی که یا نیاز به دیالیز صفاقی یا دیالیز خونی دارند.

وی با اشاره به تغییر وضعیت جمعیتی کشور و افزایش امید به زندگی که باعث وجود افراد مسن در جامعه گردیده و نیز افزایش بیماران دیابتی گفت : این دوعامل در کنار سیگار کشیدن ، چاقی و کم تحرکی عمده ترین عوامل ایجاد بیماری های عروقی است.

این جراح کرمانشاهی به مردم توصیه کرد نکاتی را که باعث پیشگیری از بیماری دیابت، چاقی است رعایت کرده و با ورزش و فعالیت های مناسب بدنی و دوری از سیگار خود را از خطر بیماری های عروقی دور نگاه دارند.

استقبال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از بخش خصوصی در ارائه خدمات

دکتر محمدرضا نیکبخت گفت: کسانی که قصد ارائه خدمات درمانی به مردم استان دارند می توانند با مراجعه به دفتر کارآفرینی دانشگاه و اخذ مجوز نسبت به راه اندازی مراکز مورد نظرشان که از نیازهای جامعه نیز می باشد اقدام کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: ما برای ارائه خدمات بهتر و باکیفیت از حضور و مشارکت بخش خصوصی در امر درمان استقبال می کنیم.

دکتر نیکبخت تاکید کرد: اگر متقاضیان خدمت در بخش درمان طرح و برنامه ای برای اجرا و درنتیجه بالارفتن سطح کیفیت خدمات بهداشتی درمانی دارند ما آماده همکاری و مشارکت هستیم.

وی مشارکت بخش خصوصی در راه اندازی مراکز MRI ، CTSC، آزمایشگاه ها را وسیله رشد نظام سلامت دانست و راه را برای فعالیت آنان هموار ارزیابی کرد و گفت: کسانی که قصد ارائه خدمات درمانی به مردم استان دارند می توانند با مراجعه به دفتر کارآفرینی دانشگاه و اخذ مجوز نسبت به راه اندازی مراکز مورد نظرشان که از نیازهای جامعه نیز است، اقدام کنند.