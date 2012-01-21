معامله جدید آنکارا با دمشق/ راهپیمایی "پ.ک.ک" در سوئیس و فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه Aydinlik در گزارشی نوشت: اعضای حزب کارگردان کردستان موسوم به "پ.ک.ک" قرار است از 31 ژانویه (11 بهمن) در شهر ژنو سوئیس و استراسبورگ فرانسه به منظور آزادی اوجالان رهبر حزب پ.ک.ک راهپیمایی کنند.

قرار است که در این راهپیمایی اعضای نمایندگی سازمان ملل متحد در ژنو، اعضای نمایندگان پارلمان اروپا در استراسبورگ و کمیته مبارزه با شکنجه و دادگاه حقوق بشر اروپا شرکت کنند.

آرم تشکیلات اطلاعات ملی ترکیه

حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پ ک ک که توسط آنکارا و بسیاری دیگر از کشورها یک گروه تروریستی به شمار می رود، از سال 1984 خواستار حاکمیت مستقل بر جنوب شرقی ترکیه بوده است.

همچنین یک روزنامه چاپ ترکیه از معامله جدید ترکیه با سوریه بر سر آزادی 49 مامور اطلاعاتی خبر داد.

روزنامه Aydinlik در گزارشی نوشت: دمشق به "رجب طیب اردوغان" رهبر حزب عدالت و توسعه گفته که ترکیه باید در قبال آزادی 49 مامور اطلاعاتی این کشور که در سوریه بازداشت هستند، اعضای شورای ملی را که از مخالفان بشار اسد هستند، اخراج کند.