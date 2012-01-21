توقیف خودروی حامل سکه تقلبی در الیگودرز/ سارقان در بروجرد دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز لرستان از توقیف یکدستگاه خودرو پراید حامل تعداد یک هزار و 350 قطعه سکه و دو عدد مجسمه تقلبی، در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ لیریایی در این رابطه گفت: ماموران ایست بازرسی خمه الیگودرز روز گذشته در حین اجرای تور ایست بازرسی درسطح شهر، به یکدستگاه خودرو پراید به رانندگی و سرنشینی دو نفر مظنون و آن را متوقف کردند.

وی افزود‌: ماموران در بازرسی خودرو، تعداد هزار و 350 قطعه سکه تقلبی و دو عدد مجسمه زرد رنگ تقلبی را کشف وضبط و دو نفر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز لرستان یادآور شد: متهمان به همراه اموال مکشوفه به یگان انتظامی انتقال و با پرونده تشکیل شده راهی مراجع قضایی شدند.

غرق شدن دو کرمانشاهی در کوهدشت لرستان

با تلاش ماموران پاسگاه رومشگان غربی فرماندهی انتظامی شهرستان کوهدشت، روز گذشته اجساد دو نفر که در دریاچه ای در این شهرستان غرق شده بودند، کشف شد.

روز گذشته ماموران پاسگاه سر طرهان این شهرستان، در پی کسب خبر واصله از اهالی روستای سیاه پله، مبنی بر کشف اجسادغرق شده بلافاصله ماموران برای بررسی موضوع به محل اعزام که اجساد متعلق به دو نفر اهل و ساکن اسلام آباد کرمانشاه به وسیله غواصان از رودخانه کشف شد.

اجساد با هماهنگی مقام قضایی شهرستان به سرد خانه کوهدشت منتقل شدند.

دستگیری سه نفر سارق و توزیع کننده مواد مخدر در بروجرد

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد لرستان از دستگیری سه نفر سارق و توزیع کننده مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ پور غلامحسین در این رابطه اظهار داشت: روز گذشته ماموران کلانتری 11 بروجرد در حین گشت زنی در یکی از خیابانهای شهر به یکدستگاه پژو 206 به رانندگی و سرنشینی دو نفر مظنون و ان را توقیف کردند.

وی ادامه داد: ماموران در بازرسی از خودروی یاد شده مقدار 220 گرم حشیش را کشف و ضبط و دو نفر را دستگیر کردند.

سرهنگ پور غلامحسین افزود: ماموران کلانتری 13 قآنی بروجرد نیز روز گذشته برابر اعلام مرکز 110 مبنی بر معامله مشکوک خرید و فروش مقداری سیم و کابل برق در سطح شهر، بلافاصله در محل حاضر و فردی را در حین خرید و فروش کابل و سیم مخابراتی و برق دستگیر کردند.

وی یادآور شد: پس از بررسی مقدار تقریبی 200 کیلوگرم انواع سیم برق ذوب شده و 200 متر کابل برق در نمره های مختلف از متهم کشف و ضبط که در ادامه به جرم مالخری معترف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد لرستان با بیان اینکه تلاش برای دستگیری سارق یا سارقان ادامه دارد، گفت: متهمان با اموال کشف شده و پرونده متشکله راهی مراجع قضایی شدند.