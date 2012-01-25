تور کنسرت سعید فرجپوری و گروه ژوان در اروپا

سعید فرجپوری آهنگساز و نوازنده کمانچه با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : این برنامه که از 14 اسفندماه آغاز می شود در دو بخش ارائه خواهد شد؛ در بخش اول تک نوازی کمانچه به همراه تمبک بهنام سامانی خواهد بود که به بداهه نوازی موسیقی ایرانی اختصاص دارد و در بخش دوم اجرای آثاری از موسیقی کردی را خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه در اتریش درشهرهای وین و لینز دو کنسرت برگزار می شود افزود: در این برنامه بهنام سامانی، تمبک و دف،نریمان حجتی، تار،امیرکسری زندیان، تمبک و فرید فرج پوری، آواز گروه ژوان را همراهی می کنند و قرار است در ادامه سفرم به اروپا همراه با گروه دستان نیز کنسرت مشترکی با گروه کر ارکستر سمفونیک شهر مونیخ آلمان داشته باشیم.

فرجپوری درادامه و در خصوص ویژگی های آخرین اثرش که با آواز همایون شجریان تهیه شده است گفت: این اثر که قبلا اجرا نشده است در ماهور و با استفاده از اشعار مولانا و سیاوش کسرایی ساخته شده و در حال حاضر تمامی مراحل تنظیم و ضبط آن به اتمام رسیده و قرار است برای عید نوروز منتشر می شود.



این عضو گروه دستان که مدتی است به کانادا مهاجرت کرده در باره فعالیت اش در این کشور گفت: مدتی است که با برخی از هنرمندان جوان گروهی را در ونکور کانادا تشکیل داده ام و برنامه ما این است که در هر فصل یک کنسرت برگزار کنیم.

فرجپوری در پایان در باره برنامه آتی فعالیت اش در ایران گفت : بعد از همکاری ام برای اجرای کنسرت با گروه دوستی که تابستان امسال در تهران برگزار شد دیگر با من برای اجراهای بعدی تماسی نگرفتند اما با گروه دستان قرار است برای تیرماه آینده با همکاری سالار عقیلی کنسرتی در تهران داشته باشیم.