اخبار کوتاه شهرستانهای استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، اهالی روستای هانه گرمله از توابع منطقه نوسود در اقدامی خیرخواهانه 5 دستگاه رایانه و یک دستگاه لپ تاپ برای استفاده دانش آموزان روستا خریداری و در اختیار مدرسه این روستا قرار دادند.

جزا شهبازی با تایید این خبر، گفت: در راستای استفاده از فن آوریهای جدید در آموزش و تدریس و هوشمند، اهالی روستای هانه گرمله از توابع اداره آموزش و پرورش منطقه نوسود 5 دستگاه رایانه و یک دستگاه لب تاب جهت استفاده دانش آموزان روستا خریدار و در اختیار دانش آموزان قرار گرفت.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه نوسود افزود: با استفاده از این رایانه ها، یکی از جوانان تحصیل کرده روستا به صورت افتخاری کلاس آموزش کار با رایانه دایر کرده و آموزش مشتاقان و اهالی روستا را در نوبت مخالف مدارس بر عهده گرفته و مردم روستا در رده های مختلف سنی در این کلاسها شرکت می کنند.

شهبازی اهالی روستای هانه گرمله را مردمی انقلابی، مرزدار و مشارکت جو و همراه آموزش و پرورش دانست و گفت: سال گذشته اهالی روستا با احداث یک دهنه پل بر روی رودخانه فصلی کنار مدرسه و امسال نیز مشارکت در بتن کاری حیاط (حدودا ۶50 متری) مدرسه مشارکت صمیمانه و مشتاقانه خود با آموزش و پرورش را به نمایش گذاشتند.

براساس این گزارش، روستای هانه گرمله در نقطه صفر مرزی واقع و 60 نفر دانش آموز دارد.

برگزاری مسابقات علوم آزمایشگاهی مدارس متوسطه شهرستان روانسر

بیش از 60دانش آموز سال سوم رشته علوم تجربی مدارس متوسطه شهرستان روانسر در مسابقات علوم آزمایشگاهی با هم رقابت می کنند.

این مسابقات که از امروز( یکم بهمن ماه)در محل آزمایشگاه مرکزی شهر روانسر در حال برگزاری است وروزهای پنجم ودهم بهمن ماه جاری نیز ادامه دارد.

60دانش آموز دختر وپسر سال سوم متوسطه رشته علوم تجربی به تفکیک در دروس فیزیک، شیمی ، زیست شناسی ورایانه باهم رقابت می کنند و نفرات برتر هر درس به مسابقات مرحله استانی راه خواهند یافت.

وجود 4650 مشترک آب و فاضلاب در شهرستان قصرشیرین

فرماندار شهرستان قصرشیرین گفت: در شهرستان قصرشیرین بیش از 4650 مشترک آب و فاضلاب وجواد دارد که این آمار در سال آینده افزایش خواهد یافت.

حسین پروین گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر 3.2 میلیارد تومان و در زمینی به مساحت 14 هکتار به بهره برداری رسیده است.

فرماندار شهرستان قصرشیرین افزود: این طرح در ابتدا برای جمعیت 18 هزار نفر و در افق 1400 برای جمعیتی معادل 30 هزار نفر پیش بینی شده است.

پروین گفت: این تصفیه خانه دارای 12 برکه هوازی و دو برکه بی هوازی است که خروجی پساب آن حدود 25 لیتر در ثانیه برای مصارف کشاورزی، باغات و مرکبات مناسب است.

فرماندار قصرشیرین تاکید کرد: طول شبکه جمع آوری فاضلاب در این شهرستان 117 کیلومتر و طول خط انتقال آن پنج کیلومتر است.

وی گفت: وجه تمایز این تصفیه خانه این است که هزینه صرف انرژی در آن صفر است و در این پروژه هیچ گونه حامل انرژی استفاده نمی شود و بهترین پروژه از لحاظ الگوی مصرف است.

فرماندار قصرشیرین در پایان افزود: شهرستان مرزی قصرشیرین دارای 117 کیلومتر فاضلاب و 1/5 کیلومتر خط انتقال شبکه فاضلاب است که آب و فاضلاب این شهرستان 4650 مشترک شهری با 19 هزار نفر جمعیت را تحت پوشش خدمات خود دارد

