آیینها و آداب و رسوم کهن اردبیل گردآوری شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری بعد از ظهر شنبه در مراسم رونمایی از کتاب "سورها و سوگ ها" در اردبیل اظهار داشت: تدوین این آثار علاوه بر پیشگیری از فراموشی سنن و رسوم کهن، نوجوانان و جوانان را که همواره در معرض تهدیدهای فرهنگی قرار دارند، مصون نگه می دارد.

وی اضافه کرد: همه شهروندان به خصوص افرادی که درد فرهنگ و آداب و رسوم کهن این دیار را دارند برای تدوین و ماندگارسازی قسمت کوچکی از گستره فرهنگ، ادب و سنن این مرز و بوم باید تلاش کنند.

استاندار اردبیل با تقدیر از نویسنده این کتاب، وی را الگوی مناسبی برای سایر جوانان و علاقه مندان به فرهنگ و آداب و رسوم کهن و بومی منطقه دانست.

وی پرداختن به فرهنگ عامیانه و فولکولر اردبیل را که تاریخ کهن و فرهنگ برجسته ای دارد در یک جلد کتاب مقدور ندانست و یادآور شد: این کتاب می تواند سرفصلی برای نوشتن چند جلد کتاب باشد که انتظار می رود در آینده نویسندگان و محققان منطقه این کار را انجام دهند.

صابری تمام آرامش و آسایش امروز در جامعه کنونی ایران اسلامی را مدیون خون شهدا و ایثارگریهای آنان برشمرد و ابراز امیدواری کرد که خداوند همه ما را در دستیابی به اندیشه های متعالی یاری کند.

مولف و نویسنده این کتاب نیز طی سخنانی ابراز داشت: هر چند نتوانستم به لحاظ مشغله هایم به این بحث مفصل تر بپردازم ولی نوشتن و تالیف چنین کتابی را به عنوان یک نیاز شدید برای خودم احساس می کردم.

فرهنگ غرب تهدیدی برای آیینهای بومی است

بیوک جامعی با بیان اینکه هم اکنون به واسطه پیشرفتهای وسایل ارتباطی، بسیاری از نوجوانان و جوانان در فضاهای مجازی گرفتار آمده اند، تصریح کرد: در واقع این تهدید می تواند عامل موثری در فراموشی فرهنگها و سنتهای بومی منطقه ما باشد.

وی با بیان اینکه جوانان ما اکنون ناخواسته در مسیر نامطمئنی از لحاظ فرهنگی قرار می گیرند و به تدریج آیینها و آداب سنتی خود را به فراموشی می سپارند، متذکر شد: همه نخبگان و فرهیختگان و نویسندگان جامعه باید برای تقویت هویت و اصالتهای ارزشمند مردم منطقه با توسل به هنر و نویسندگی بیش از پیش تلاش کنند.

کتاب "سورها و سوگها" نوشته و تالیف بیوک جامعی پژوهشگر، محقق اردبیل بوده و این کتاب به آداب و رسوم و فرهنگ بومی و سنتی استان به شکل اختصار پرداخته است.

این کتاب با شمارگان هزار و 500 نسخه با قیمت پنج هزار ریال روانه پیشخوان کتاب فروشیهای اردبیل شده است.