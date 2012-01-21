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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۴۳

به دنبال جدایی کمالوند؛

"وینگو بگوویچ" سرمربی تیم فوتبال پاس همدان شد

"وینگو بگوویچ" سرمربی تیم فوتبال پاس همدان شد

مسئولان باشگاه پاس همدان هدایت تیم فوتبال این باشگاه را به "وینگو بگوویچ" سپردند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه فراز کمالوند از سمت سرمربیگری تیم پاس همدان کناره گیری کرد، همدانی‌ها در هفته پانزدهم لیگ دسته اول با هدایت زوج جلال چراغپور - محمد به گندم به مصاف نساجی مازندران رفتند.

پاسی‌ها که در بازی خارج از خانه مقابل نساجی با نتیجه 2 بر یک تن به شکست دادند، ساعتی پس از این بازی مسئولیت فنی تیم را به "وینگو بگوویچ" سپردند.

قرارداد بگوویچ 63 ساله با باشگاه پاس همدان تا پایان فصل جاری مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور است و او از فردا مراحل آماده سازی همدانی‌ها را زیر نظر می‌گیرد.

بگوویچ پیش از این هدایت تیم‌های ایرانی فولادخوزستان، پرسپولیس، پگاه گیلان و آلومینیوم هرمزگان را برعهده داشته است. او در یک دوره دو ساله نیز سرمربی تیم پاس همدان بوده است.

تیم پاس همدان در پایان هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور با 20 امتیاز رتبه هفتم جدول گروه "ب" این رقابت‌ها را در اختیار دارد.

کد مطلب 1515072

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