خبرنگاران استان قزوین با همکار فقید خود وداع کردند

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر علی رضایی پور خبرنگار پیشکسوت عرصه رسانه عصر شنبه با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس خانه مطبوعات، مدیران مسئول، سردبیران، خبرنگاران و فعالان رسانه ای استان تعدادی از روحانیون، نماینده سابق ولی فقیه در سپاه استان از مقابل امامزاده حسین(ع) قزوین بر دوش همکاران رسانه ای تشییع و برای به خاک سپاری به زادگاهش استان گیلان منتقل شد.

علی رضایی پور از فعالان عرصه رسانه ای استان با بیش از دو دهه فعالیت در کار خبرنگاری از سال گذشته با ابتلا به سرطان گوارش از صحنه رسانه ای کنار رفته و تحت درمان قرار گرفته بود.

این پیشکسوت خبری در یک سال گذشته با شیمی درمانی تا حدودی بهبود یافته بود اما در روزهای اخیر با شدت یافتن سرطان گوارش نتوانست در مقابل این بیماری تاب بیاورد و روز گذشته در بیمارستان آسیای تهران جان به جان آفرین تقدیم کرد.

در یک سال گذشته با توجه به بالا بودن هزینه درمان، برخی از ارگانها نسبت به تامین بخشی از هزینه های درمانی مرحوم رضایی پور اقدام کرده بودند اما متاسفانه بدلیل عدم پوشش بیمه ای تامین هزینه های سنگین درمانی مشکلات فراوانی را برای این خبرنگار ایجاد کرده بود.(با تلاش خانه مطبوعات استان بیمه تکمیلی مرحوم رضایی پور در ماههای اخیر صادرشده بود)

در پی درگذشت مرحوم رضایی پور از سوی روابط عمومی استانداری قزوین، سپاه پاسداران، اوقاف و امور خیریه، خانه مطبوعات با صدور اطلاعیه های جداگانه ای فقدان این پیش کسوت به فعالان رسانه ای استان تسلیت گفته شد.

پیکر خبرنگار فقید استان قزوین با حضور خانواده آن مرحوم عصر شنبه به زادگاهش منتقل شد تا به خاک سپرده شود.

خبرگزاری مهر، در استان قزوین نیز ضمن ابراز همدردی با خانواده مرحوم علی رضایی پور این ضایعه را به جامعه رسانه ای استان تسلیت می گوید.