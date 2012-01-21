اخبار کوتاه ورزشی استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، کلاس مربیگری در جه D فوتبال باحضور 19مربی از شهرهای اراک ودلیجان وبا مدرسی معینی ازهمدان در محل مجموعه ورزشی شهدای پنج مرداد اراک آغاز شد.

شرکت کنندگان دراین کلاس تحت آموزش مربیگری واستعدادیابی فوتبال به صورت تئوری وعملی قرار می گیرند.

برگزاری کلاس داوری یوگا

کلاس داوری یوگا در دو بخش زنان و مردان به صوت تئوری و عملی با حضور 30 ورزشکار از شهرهای استان برگزار شد.

در این کلاس ورزشکارانی از شازند، تفرش، خمین، ساوه، محلات، زرندیه، آشتیان، دلیجان و اراک آخرین آموزه های داوری را با مربی تیم ملی یوگا سمیرامیس ده نادری در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک فرا گرفتند.



پایان کلاس داوری درجه سه کشتی استان مرکزی

کلاس داوری درجه سه کشتی استان مرکزی با حضور 40 نفر از ورزشکاران و علاقمندان به داوری کشتی از شهرهای مختلف استان طی چهار روز وبا حضور استان احمد حاج آقاپور در محل سالن کشتی مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد.

شرکت کنندگان در این دوره به صورت تئوری و عملی آموزش های لازم در امر داوری را فرا گرفتند و در صورت موفقیت در آزمون پایانی به شرکت کنندگان گواهینامه داوری درجه سه کشتی اعطا خواهد شد.

برگزاری مسابقات انتخابی هندبال جوانان استان

مسابقات انتخابی هندبال جوانان استان مرکزی با حضور تیمهای دلیجان، خمین، ساوه، محلات و خیبر اراک در محل سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک به صورت دوره ای برگزار شد.

در پایان این مسابقات تیم خیبر اراک به عنوان قهرمانی رسید وتیمهای دلیجان وخمین به ترتیب دوم وسوم شدند. تیم اخلاق این مسابقات نیز تیم ساوه معرفی شد. تیم برتراین مسابقات بهمراه تیم هپکو اراک به مسابقات منطقه ای هندبال جوانان کشور راه پیدا کردند.

مسابقات هندبال منطقه ای جوانان کشور اسفند ماه امسال به میزبانی شهرستان بهبهان برگزار خواهد شد.