جزئیات طرح تولید زودهنگام گاز از فاز 17و 18 پارس جنوبی

موسی سوری در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت راه اندازی فاز 17 و 18 میدان پارس جنوبی گفت: در حال حاضر پیشرفت طرح توسعه فاز 17 و 18 پارس جنوبی از مرز 60 درصد گذشته است.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس با اعلام اینکه هم اکنون پیشرفت عملیات اجرایی ساخت پالایشگاه به 72 درصد رسیده است، تصریح کرد: پیش بینی می شود تا خرداد ماه سال آینده امکان راه اندازی پالایشگاه‌های ساحلی این دو فاز مشترک گازی فراهم شود.

این مقام مسئول از راه‌اندازی نهایی و آغاز تولید زودهنگام گاز در 2 بخش پالایشگاه‌های ساحلی و تاسیسات دریایی فاز 17 و 18 پارس جنوبی تا مهر ماه سال آینده خبر داد و افزود: هم اکنون در بخش ساخت، نصب و راه‌اندازی سکوهای دریایی حدود 70 درصد، خطوط لوله 73 درصد و و حفاری حدود 61 درصد پیشرفت اجرایی دارد.

وی در خصوص عقب ماندگی در عملیات حفاری دریایی فاز 17 و 18 پارس جنوبی، توضیح داد: در برنامه اولیه حفاری فاز 17 و 18 پارس جنوبی حفاری 22 حلقه چاه در دستور کار قرار داشت که حفر 22 چاه جدید دریایی به طرح توسعه فاز 17 و 18 پارس جنوبی افزوده شد.

سوری با بیان اینکه در حال حاضر پیشرفت عملیات حفاری دریایی این دو فاز مشترک گازی در خلیج فارس مطلوب ارزیابی می شود، بیان کرد: تا سال 91 حداقل نیمی از چاههای فاز 17 و 18 پارس جنوبی آماده تولید گاز خواهند بود.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس با تاکید بر اینکه تولید زودهنگام گاز از فاز 17 و 18 پارس جنوبی ابتدا از 22 حلقه چاه آغاز می شود، تبیین کرد: در مجموع سال اینده تولید گاز ابتدا با ظرفیت 25 میلیون متر مکعب در روز آغاز و به تدریج بر حجم برداشت گاز از مخزن مشترک اضافه می شود.

وی با یادآوری اینکه در حال حاضر حدود 265 میلیون متر مکعب گاز در فازهای مختلف پارس جنوبی تولید می شود، تبیین کرد: پیش بینی می ود تا پایان سالجاری ظرفیت تولید گاز از این میدان پارس جنوبی به 280 میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس با اعلام اینکه هم اکنون 265 میلیون مترمکعب گاز از 11 سکوی فاز های یک تا 10 پارس جنوبی برداشت می شود، تاکید کرد: این حجم گاز پس از انتقال به ساحل در پالایشگاههای اول تا پنجم پارس جنوبی تصفیه و به شبکه سراسری تزریق می شود.

وی افزود: در شرایط فعلی سکوهای فازهای پارس جنوبی به دلیل نیاز کشور به گاز طبیعی در فصل سرما، با حداکثر ظرفیت خود و بیش از ظرفیت اسمی خود تولید گاز دارند.

سوری با بیان اینکه سکو فاز یک با دو سکوی عملیاتی، روزانه به طور میانگین 28 میلیون مترمکعب گاز ترش از 12 حلقه چاه خود تولید می کند، گفت: همچنین سکو فازهای 2، 3 ،4، 5 هر کدام با داشتن دو سکو و 12 چاه، روزانه به طور میانگین حدود 60 میلیون متر مکعب گاز ترش تولید می کنند .

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس همچنین در مورد وضعیت تولید گاز در فاز 6 تا 8 پارس جنوبی توضیح داد: این فازها با داشتن سه سکوی تولیدی و داشتن 12 چاه در هر سکو در مجموع روزانه، به طور میانگین حدود 85 میلیون متر مکعب تولید دارند.