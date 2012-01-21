برف شهریار، ملارد و قدس را سفیدپوش کرد/ توزیع 200 عنوان کتاب در کتابخانه های دینی قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، بارش سنگین برف از ساعت اولیه بامداد شنبه در شهریار آغاز و موجب شد تا این شهرستان پس از حدود یک ماه از ابتدای فصل سرما چهره زمستانی و برفی به خود بگیرد.

بارش برف زمستانی در این شهرستان مایه خوشحالی مردم این منطقه بویژه کودکان و نوجوانان شده است که در این زمینه به منظور جلوگیری از آب گرفتگی و لغزندگی معابر شهری، نیروهای خدمات شهری شهرداری شهریار از ساعات اولیه بارش برف عملیات شن پاشی و برف روبی را آغاز کردند.

اتوبوسها از ساعت 5 صبح مسافران را جابه جا کردند



گزارش های اولیه از روز برفی در شهرستان قدس حاکی از آن است که با مدیریت معابر از طریق اداره حمل و نقل و ترافیک و خدمات شهری شهرداری قدس، عبور و مرور در شهر کند اما در حال حرکت بود که در این زمینه مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قدس اظهار داشت: برغم بارش سنگین برف از ساعت 4 صبح در معابر شهرستان قدس خوشبختانه مشکل عبور و مرور ناشی از لغزندگی در شهر، گزارش نشده است.



علی اصغر امیریان با بیان اینکه اتوبوسهای سازمان از ساعت پنج صبح آغاز به جابجایی مسافران کرده اند، اظهار داشت: اعزام اتوبوسهای کمکی نیز به مراکز تجمع مسافر از جمله میدان سرقنات، قدس و مصلی در خصوص جابه جایی مسافران هماهنگی های لازم صورت گرفت.



وی در ادامه از همکاری و اقدام به موقع پرسنل خدمات شهری شهرداری قدس برای برف روبی و نمک پاشی معابر اصلی شهر که باعث سهولت در تردد وسایل نقلیه در شهر شده بود، تشکر کرد.

40 تن نمک و شن در معابر اصلی شهرستان قدس پخش شد

معاونت خدمات شهری از عملیات برف روبی معابر این شهرستان از ساعات اولیه صبح خبر داد و اعلام کرد: بارش بی سابقه برف در اولین روز بهمن ماه سال جاری موجب شادی و سرورشهروندان شهرستان قدس شد که در این زمینه پاکسازی معابر عمومی، خیابانهای اصلی و فرعی شهر جهت رفاه حال همشهریان یکی از دغدغه های اساسی شهرداری بود.

کامران محمدخانی با اشاره به اجرای عملیات برف روبی در این شهرستان افزود: ستاد برف روبی شهرداری قدس از ساعات اولیه صبح در راستای برف روبی اقداماتی را انجام داده است.



وی بیان کرد: در این راستا 20 سرویس نمک با حجم 40 تن نمک و شن در سطح معابر شهر پخش شد همچنین با استفاده از ماشین آلات شهرداری از جمله سه دستگاه گریدر و یک دستگاه مینی لودر در سطح شهر، اقدامات لازم برای بازگشایی معابر انجام شد.



این مسئول ادامه داد: حدود چهار تن نمک نیز در روستای هفت جوی در سطح معابر این روستا پخش شد و در مجموع بیش از 150 نفرکارگر این اقدامات را انجام دادند.

شهر اندیشه در اولین روز بهمن ماه سفیدپوش شد



معاون خدمات شهری شهرداری اندیشه از آغاز بارش برف و باران در استان تهران و شهرهای همجوار از جمله اندیشه خبر داد و گفت: جاده های اصلی شهر اندیشه لغزنده است و رانندگان با احتیاط کامل به ادامه مسیر بپردازند.

حسن جلالیان افزود: با توجه به بارش برف در شهریار و اندیشه، رانندگان حتما تجهیزات زمستانی همچون زنجیر چرخ را به همراه داشته باشند.



وی از انجام عملیات برف روبی شهرداری در سطح شهر و محورهای مواصلاتی محدوده شهر به وسیله سه دستگاه گریدر، یک دستگاه بابکت، یک دستگاه کامیون برف روب و چند دستگاه کامیون نمک پاش، خبر داد و عنوان کرد: معاونت خدمات شهری از ابتدای بارش برف اقدام به عملیات برفروبی و نمک پاشی و باز کردن معابر کرده تا شهروندان و رانندگان بتوانند با آرامش و امنیت به مسیر خود ادامه دهند.



وی ادامه داد: سازمانهای اتوبوسرانی و تاکسیرانی با فراخوان تاممی تاکسی ها و اتوبوسهای خود، از ساعت چهار صبح به جابجایی مسافران مشغول شدند.



جلالیان از شهروندان و رانندگان تقاضا کرد تا با صبر و حوصله بیشتری به ادامه مسیر بپردازند تا شاهد حوادث ناگوار در جاده ها و خیابانها نباشند و گفت: همچنین ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، با نیروهای شهرداری و اکیپ برف روبی، جهت ارائه خدمات بهتر، همکاری لازم را داشته باشند.

توزیع 200 عنوان کتاب در کتابخانه‌های دینی در شهرستان قدس



کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ اداره تبلیغات اسلامی قدس از توزیع 200 عنوان کتاب بین کتابخانه های دینی این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام سید رسول میرصمدی اظهار داشت: این تعداد عنوان کتاب، در راستای تقویت و تجهیز کتابخانه‌های حوزه دین، اعم از تخصصی، شبستانی، مساجد و روستایی، با هدف رشد و ارتقای آگاهی اقشار مختلف جامعه، به ویژه جوانان و نوجوانان، در حال توزیع است.

وی افزود: این کتابها، در موضوعات مختلف دینی، فرهنگی، فقهی، تاریخی، کودکان و تفسیری است.

189 تن آسفالت در معابر منطقه یک قدس پخش شد

مدیر منطقه یک شهرداری قدس با اشاره به اولویت بهسازی و آسفات معابر این منطقه اعلام کرد: طی هفته گذشته معابر این منطقه با 189 تن زیرسازی، بهسازی و آسفالت شده است.

فریدون طیبی افزود: طی این عملیات ادامه آسفالت خیابان رجایی 30 متری شورا، لکه گیری خیابان امام علی(ع)، لکه گیری بلوار بهاران ضلع جنوبی، ادامه آسفالت باهنر اول و زیرسازی و آسفالت نوارهای عرضی خیابانهای سحر، انتهای کاووسیه در دستور کار دفتر فنی این شهرداری قرار گرفت.



این مسئول در ادامه به عملکرد واحد شهرسازی اشاره کرد و یاد آور شد: تشکیل 19 پرونده، 43 مورد بازدید املاک، 24 مورد ارسال به بر و کف، 15 مورد صدور نقشه، 18 مورد ارسال به ماده 100، چهار مورد صدور پروانه ساختمانی و 50 مورد ارسال به طرح تفضیلی از اقدامات این واحد طی یک هفته اخیر بوده است.



طیبی در خصوص عملکرد اداره اصناف نیز گفت: در خیابانهای امام خمینی(ره) 20 متری حضرت ولیعصر(عج) و ملاصدرا و بهاران نیز فیشهای اخطاریه به واحدهای متخلف صنفی صادر و ارئه شده است که هرچه زودتر نسبت به پرداخت عوارض خود اقدام کنند.