مراسم اختتامیه سوگواره وفا در برغان برگزار می شود

ابراهیم گله دار زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مراسم اختتامیه سوگواره وفا در برغان گفت: مراسم اختتامیه این سوگواره یکشنبه و با حضور حمید شاه آبادی معاون هنری وزارت ارشاد، آشنا مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز، دشته گلی سرپرست مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد و تنی چند از مدیران و معاونان اداره کل و ادارات تابعه فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.

وی افزود: این سوگواره منطقه ای با شرکت استان تهران، البرز و قزوین و به مدت چهار شب در ساوجبلاغ و نظرآباد برگزار شده که مراسم اختتامیه آن فردا و در مسجد بزرگ اعظم برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: این مراسم به منظور پاسداشت سنت تعزیه برگزار شده و در مراسم اختتامیه آن نیز یک گروه شاخص کشوری به اجرای تعزیه به شکلی کاملا پژوهشی و سنتی و بدون هرگونه استفاده از تکنولوژی روز حتی بلندگو خواهند پرداخت.

وی افزود: بعد از اجرای تعزیه مراسم سخنرانی مدیران و مسئولان فرهنگی را خواهیم داشت و همچنین بسته فرهنگی آماده شده توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز و اداره ساوجبلاغ به تمامی شرکت کنندگان اهدا خواهد شد.

گله دار زاده از تولید فیلم مستند " قطره دریا می شود" توسط موسسه فرهنگی شباب البرز و تهیه کنندگی اداره کل ارشاد البرز و کارگردانی کوروش نیا با محتوای تاریخچه تعزیه در البرز خبر داد و گفت: این فیلم در قالب بسته فرهنگی به شرکت کنندگان اهداء و در آینده ای نزدیک در اداره کل اکران خواهد شد.

وی گفت: قطره دریا می شوم یک مستند علمی کامل در خصوص تعزیه استان البرز و قدمت آن است و درآن بزرگان و کارشناسان زیادی در این خصوص سخن گفته اند.

وی گفت: مراسم اختتامیه سوگواره وفا یکشنبه دوم بهمن ماه از ساعت 10 صبح در برغان برگزار خواهد شد.