  1. استانها
  2. البرز
۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۱۹

با حضور شاه آبادی/

مراسم اختتامیه سوگواره وفا در برغان برگزار می شود

مراسم اختتامیه سوگواره وفا در برغان برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: معاون هنری و سینمایی اداره کل ارشاد اسلامی استان البرز گفت: مراسم اختتامیه سوگواره وفا با حضور معاون هنری وزارت ارشاد فردا یکشنبه برگزار خواهد شد.

ابراهیم گله دار زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مراسم اختتامیه سوگواره وفا در برغان گفت: مراسم اختتامیه این سوگواره یکشنبه و با حضور حمید شاه آبادی معاون هنری وزارت ارشاد، آشنا مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز، دشته گلی سرپرست مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد و تنی چند از مدیران و معاونان اداره کل و ادارات تابعه فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.

وی افزود: این سوگواره منطقه ای با شرکت استان تهران، البرز و قزوین و به مدت چهار شب در ساوجبلاغ و نظرآباد برگزار شده که مراسم اختتامیه آن فردا و در مسجد بزرگ اعظم برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: این مراسم به منظور پاسداشت سنت تعزیه برگزار شده و در مراسم اختتامیه آن نیز یک گروه شاخص کشوری به اجرای تعزیه به شکلی کاملا پژوهشی و سنتی و بدون هرگونه استفاده از تکنولوژی روز حتی بلندگو خواهند پرداخت.

وی افزود: بعد از اجرای تعزیه مراسم سخنرانی مدیران و مسئولان فرهنگی را خواهیم داشت و همچنین بسته فرهنگی آماده شده توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز و اداره ساوجبلاغ به تمامی شرکت کنندگان اهدا خواهد شد.

گله دار زاده از تولید فیلم مستند " قطره دریا می شود" توسط موسسه فرهنگی شباب البرز و تهیه کنندگی اداره کل ارشاد البرز و کارگردانی کوروش نیا با محتوای تاریخچه تعزیه در البرز خبر داد و گفت: این فیلم در قالب بسته فرهنگی به شرکت کنندگان اهداء و در آینده ای نزدیک در اداره کل اکران خواهد شد.

وی گفت: قطره دریا می شوم یک مستند علمی کامل در خصوص تعزیه استان البرز و قدمت آن است و درآن بزرگان و کارشناسان زیادی در این خصوص سخن گفته اند.

وی گفت: مراسم اختتامیه سوگواره وفا یکشنبه دوم  بهمن ماه از ساعت 10 صبح در برغان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1515086

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها