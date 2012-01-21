کنگره عاشورا پژوهی در بروجرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بروجرد در این مراسم اظهار داشت: کنگره استانی عاشورا پژوهی، بصیرت عاشورایی با هدف آشنایی قشر جوان و مجموعه جامعه با تفکر حسینی، فلسفه قیام عاشورا و عبرت گیری از حادثه عظیم و تاریخ ساز کربلا برگزار شد.

حجت الاسلام گودرزی تصریح کرد: این کنگره با محوریت موضوعاتی مانند نقش زنان در عاشورا، بصیرت عاشورایی، عبرتهای عاشورا، نقش جوانان در قیام عاشورا، عاشورا و احیاء ارزشها، عاشورا و امر به معروف و نهی از منکر و عاشورا و ولایت پذیری برگزار شد.

وی یادآور شد: در این رابطه 25 مقاله از سراسر استان لرستان و شهرستان بروجرد به این گنگره ارسال شد که از این تعداد پنج مقاله به عنوان مقاله برتر انتخاب و از آنان تجلیل به عمل آمد.