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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۵۳

کنگره عاشورا پژوهی در بروجرد برگزار شد

کنگره عاشورا پژوهی در بروجرد برگزار شد

بروجرد - خبرگزاری مهر: کنگره استانی "عاشورا پژوهی، بصیرت عاشورایی" ظهر شنبه در سالن دکتر زرین کوب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بروجرد در این مراسم اظهار داشت: کنگره استانی عاشورا پژوهی، بصیرت عاشورایی با هدف آشنایی قشر جوان و مجموعه جامعه با تفکر حسینی، فلسفه قیام عاشورا و عبرت گیری از حادثه عظیم و تاریخ ساز کربلا برگزار شد.

حجت الاسلام گودرزی تصریح کرد: این کنگره با محوریت موضوعاتی مانند نقش زنان در عاشورا، بصیرت عاشورایی، عبرتهای عاشورا، نقش جوانان در قیام عاشورا، عاشورا و احیاء ارزشها، عاشورا و امر به معروف و نهی از منکر و عاشورا و ولایت پذیری برگزار شد.

وی یادآور شد: در این رابطه 25 مقاله از سراسر استان لرستان و شهرستان بروجرد به این گنگره ارسال شد که از این تعداد پنج مقاله به عنوان مقاله برتر انتخاب و از آنان تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 1515090

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