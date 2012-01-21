28 صفر به عزای عمومی در جهان اسلام تبدیل شود

حجت‌الاسلام عباس اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت برگزاری تجمع بزرگ عزاداری پیامبر اسلام(ص) و امام حسن مجتبی(ع) در روز 28 صفر اظهار داشت: با توجه به اینکه ما در بین کشورهای اسلامی متهم هستیم که برای ائمه اطهار(ع) نسبت به وجود مبارک پیامبر عظیم الشان و برنامه‌های قرآنی اهمیت بیشتری قائل هستیم، برگزاری این اجتماع می‌تواند در رفع این اتهام تاثیر بسزایی داشته باشد.



وی تاکید کرد: ما شیعیان هر چه داریم از قرآن و پیامبر(ص) است و اگر به اهل بیت(ع) اهمیت می‌دهیم در واقع به آیات قرآن کریم و فرمایشات پیامبر اسلام(ص) اهمیت می‌دهیم.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم با بیان اینکه افرادی که در طول تاریخ با شیعه سر ناسازگاری دارند به دنبال مطرح کردن این اتهام هستند، اظهار داشت: حضور عزاداران و هیئت‌های مذهبی در این اجتماع عظیم، به مخالفان شیعه نشان می‌دهد که شیعه در روز 28 صفر چه برنامه باشکوهی برگزار می‌کند.



حجت‌الاسلام اسکندری تاکید کرد: شیعیان در طول سال برای ولادت و بعثت پیامبر اسلام جشن و سرور برپا می‌کنند و در سالروز شهادت آن بزرگوار عزادار هستند، اما این تعظیم شعائر در جاهای دیگر دیده نمی‌شود، در صورتی که در روز 28 صفر تمام جهان اسلام باید عزادار باشد.



وی با اشاره به بازتاب برگزاری این اجتماع اظهار داشت: امیدواریم بازتاب برگزاری این اجتماع منجر به برگزاری این مراسم در سال آینده در سایر استانهای کشور باشد و به دنبال آن سالروز رحلت پیامبر اسلام(ص) به روز عزای عمومی در جهان اسلام تبدیل شود.



تشریح جزئیات برپایی اجتماع بزرگ



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به تشریح جزئیات برپایی این اجتماع بزرگ پرداخت و تصریح کرد: این برنامه با همکاری نهادهای فرهنگی استان و تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) از مسجد امام حسن عسکری(ع) به سمت حرم مطهر برگزار می‌شود و عزاداران هیئت‌های مذهبی رأس ساعت 10 صبح در میدان آستانه حضور خواهند داشت.



حجت‌الاسلام اسکندری با بیان اینکه این مراسم برای نخستین بار در قم برگزار می‌شود، گفت: پس از تجمع عزاداران در میدان آستانه، برنامه‌های ویژه روز 28 صفر اجرا می‌شود.



وی گفت: ما انتظار داریم همه علاقه‌مندان به پیامبر(ص) در این اجتماع بزرگ حضور پیدا کنند و عشق و علاقه خود را به ساحت مقدس پیامبر ابراز کنند تا روز عزای عمومی پیامبر (ص)با شور و هیجان ویژه‌ای برگزار شود.