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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۰۹

نماینده پارلمان لبنان:

اسرائیل مرتکب حماقت نشود / مقاومت در اوج آمادگی است

اسرائیل مرتکب حماقت نشود / مقاومت در اوج آمادگی است

رئیس فراکسیون پارلمانی حزب الله لبنان با اشاره به توطئه ها برای حذف مقاومت علیه رژیم صهیونیستی، بر آمادگی کامل مقاومت برای مقابله با ماجراجویی های احتمالی اشغالگران قدس تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "محمد رعد" گفت : کسانی که خود را حامی دموکراسی می دانند، فشار همه جانبه ای را بر سوریه وارد کرده اند، زیرا سوریه حلقه وصل محور مقاومت علیه سیاستهای کشورهای غربی است.

وی افزود: آنها به دنبال حذف سوریه به عنوان کشوری که با منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه مخالف است، هستند و موضوعات دیگر بهانه است.

رعد بیان کرد: نقش مقاومت در برهه کنونی حفظ آمادگی در برابر رژیم صهیونیستی و خنثی کردن توطئه هایی است که در منطقه جریان دارد.

وی اظهار داشت : هدف نهایی توطئه ها در سوریه محاصره مقاومت و تضعیف آن است، ما به دنبال جنگ نیستیم، اما در صورت ارتکاب هر حماقتی از سوی صهیونیستها، ما در اوج آمادگی به سر می بریم و به آن پاسخ خواهیم داد.

کد مطلب 1515095

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