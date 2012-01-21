ستادحضور حداکثری انتخابات در شهرستان رباط کریم تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن سلیمان پور اظهار داشت: این ستاد با حضور تمامی کسانی که به عظمت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی و منافع و سرفرازی ملت ایران می اندیشند، تشکیل خواهد شد.



رئیس مرکز حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حضور حداکثری و دشمن شکن مردم در انتخابات، اعلام کرد: هدف از راه اندازی این ستاد، فراهم سازی بسترهای مورد نیاز برای تحقق حضور پرشور و حداکثری مردم آگاه و انقلابی ایران به ویژه رباط کریم در انتخابات دوازدهم اسفند ماه سال جاری است.



سلیمان پوریادآور شد: ملت بزرگ و دشمن شناس ایران اسلامی، بارها نشان داده اند که بدون هیچ فراخوان و دعوتی و در مواقع ضروری و حساس، به عرصه می آیند و جلوتر از مسئولان حرکت می کنند که نمونه بارز آن حماسه نهم دی سال 88 بود.



فرماندار شهرستان رباط کریم اعلام کرد: به طور قطع این بار نیز مردم حضوری میلیونی و دشمن شکن در انتخابات خواهند داشت و ما به عنوان خدمتگزاران ملت در ستاد، شرایط لازم را برای این حماسه بزرگ آماده می کنیم، در واقع برگزار کننده انتخابات خود مردم هستند.