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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۰۸

سلیمانپور خبر داد:

ستادحضور حداکثری انتخابات در شهرستان رباط کریم تشکیل شد

ستادحضور حداکثری انتخابات در شهرستان رباط کریم تشکیل شد

رباط کریم - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان رباط کریم از تشکیل ستاد حضور حداکثری در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن سلیمان پور اظهار داشت: این ستاد با حضور تمامی کسانی که به عظمت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی و منافع و سرفرازی ملت ایران می اندیشند، تشکیل خواهد شد.

رئیس مرکز حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حضور حداکثری و دشمن شکن مردم در انتخابات، اعلام کرد: هدف از راه اندازی این ستاد، فراهم سازی بسترهای مورد نیاز برای تحقق حضور پرشور و حداکثری مردم آگاه و انقلابی ایران به ویژه رباط کریم در انتخابات دوازدهم اسفند ماه سال جاری است.

سلیمان پوریادآور شد: ملت بزرگ و دشمن شناس ایران اسلامی، بارها نشان داده اند که بدون هیچ فراخوان و دعوتی و در مواقع ضروری و حساس، به عرصه می آیند و جلوتر از مسئولان حرکت می کنند که نمونه بارز آن حماسه نهم دی سال 88 بود.

فرماندار شهرستان رباط کریم  اعلام کرد: به طور قطع این بار نیز مردم حضوری میلیونی و دشمن شکن در انتخابات خواهند داشت و ما به عنوان خدمتگزاران ملت در ستاد، شرایط لازم را برای این حماسه بزرگ آماده می کنیم، در واقع برگزار کننده انتخابات خود مردم هستند.

کد مطلب 1515098

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