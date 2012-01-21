اردبیل کمبود ایستگاه آتش نشانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسلامی ظهر شنبه در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان اردبیل اظهار داشت: به ازای هر 50 هزار نفر جمعیت یک ایستگاه آتش نشانی لازم است.

وی با اشاره به ضرورت افزایش ایستگاه های آتش نشانی در اردبیل اضافه کرد: در سایر شهرستانهای استان تعداد ایستگاه آتش نشانی به نسبت جمعیت مناسب است.

مدیر کل حوادث غیرمترقبه استان با بیان اینکه در شهرستان اردبیل به تناسب تعداد جمعیت شهر باید شش ایستگاه آتش نشانی وجود داشته باشد، افزود: در این شهرستان هم اکنون چهار ایستگاه آتش نشانی وجود دارد که کمبود دو ایستگاه می تواند در آینده مشکلاتی را برای شهروندان در پی داشته باشد.

به گفته وی در ایستگاه های قعال اردبیل 10 دستگاه خودروی آتش نشانی، یک نردبان 52 متری، چهار آمبولانس و یک دستگاه خودروی امداد و نجات وجود دارد که در مقایسه با جمعیت، مرکز استان با کمبود تجهیزات روبه رو است که باید مرتفع شود.

اسلامی وضعیت آتش نشانی شهرستانهای استان را نزدیک به حد استاندارد برشمرد و ابراز داشت: در شهرستانهای مشگین شهر و خلخال چهار ایستگاه آتش نشانی و در شهرستانهای پارس آباد، گرمی، نمین و سرعین هر کدام دو ایستگاه آتش نشانی وجود دارد که با توجه به تعداد جمعیت وضعیت آتش نشانی در این شهرها مطلوب و استاندارد است.

وی از تشکیل کارگروه آتش نشانی و مواد خطرناک در استان خبر داد و عنوان کرد: این کارگروه تخصصی از ادغام کارگروه های ایمنی، بازسازی، تامین ماشین آلات و انتقال متوفیان در مدیریت بحران کشور تشکیل شده است.

اسلامی با بیان اینکه ریاست کارگروه آتش نشانی و مواد خطرناک در استانها بر عهده معاون شهری استانداریها است، تصریح کرد: با تشکیل کارگروه آتش نشانی و مواد خطرناک شرح وظایف چهارده گانه آن توسط مدیریت بحران کشور تصویب و به استانها ابلاغ می شود.