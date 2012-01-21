بازگشت شرافتمندانه مددجویان به جامعه از اهداف زندانبانی اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور بیگلری ظهر شنبه در جلسه هم اندیشی مدیران عامل انجمن های حمایت از زندانیان شهرستان های کرمانشاه، پاوه و اسلام آباد غرب که در محل اداره کل زندان های استان کرمانشاه برگزار شد، گفت: شناسایی ظرفیتها و توانمندسازی شغلی مددجویان و خانواده آنان برای ایجاد اشتغال متناسب با نیاز بازار کار بسیار مهم و حائز اهمیت است.

معاون اصلاح وتربیت زندان های استان کرمانشاه افزود: با عنایت به بستر مناسب اشتغالزایی ایجاد شده در کشور و تسهیلات منظور شده در راستای ایجاد مشاغل خانگی و مولد، باید تلاش شود از فرصت به وجود آمده نهایت استفاده در خصوص اشتغال مددجویان و خانواده آنان صورت گیرد.

بیگلری تصریح کرد: از جمله اهداف نظام زندانبانی اسلامی، اصلاح وتربیت و بازگشت شرافتمندانه مددجویان به جامعه است و لزوما توانمند سازی و خوداتکایی آنان به جای وابستگی به نهاد ها و مؤسسات مورد نظربوده و بهترین عامل در تحقق این اهداف است.

وی گفت: با توجه به محدودیت درآمد و توان مالی مالی انجمن ها وکثرت آمار مددجویان نیازمند، اطلاع رسانی و جلب حمایت های مردمی وخیرین نقش بسزایی در کاهش مشکلات پیش رو دارد و لزوما این فرهنگ باید در جامعه نهادینه شود.

بیگلری افزد: کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای توان اقشار آسیب پذیر سلامت و رفاه جامعه را در پی دارد و نیازمند مشارکت و تلاش همه احاد جامعه و به ویژه نهاد ها، موسسات و مسئولان اجرایی کشور است.

در ادامه شیخ احمدی مدیر عامل انجمن حمایت از خانواده زندانیان اسلام آباد غرب با اشاره به تعامل ایجاد شده با حوزه قضایی واجرایی شهرستان گفت: بیش از 51 درصد خانواده مددجویان نیازمند این شهرستان شناسایی و برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی به مراجع ذیربط معرفی شده اند.

ولدبیگی مدیر عامل انجمن حمایت از خانواده زندانیان شهرستان پاوه نیز گفت: با عنایت به ظرفیت دامپروری شهرستان فوق، پیگیری لازم در خصوص اعطای تسهیلات مورد نیاز به مددجویان و خانواده های تحت پوشش آنان به عمل آمده وتاکنون حدود 20 خانواده شناسایی و معرفی شده اند.