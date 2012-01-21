نمایشگاه دهه فجر امسال در یزد برپا نمی شود/ معرفی دستاوردها از طریق رسانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عبدالحسین زاده ظهر شنبه در نشست معارفه مدیران مسئول روزنامه های محلی، سرپرستان روزنامه های سراسری و نمایندگان خبرگزاری های استان یزد اظهار داشت: در نشستی که با مدیران کل استان برگزار شد، مقرر شد امسال همچون هفته دولت، نمایشگاه دستاوردها برگزار نشود و اطلاع رسانی به مردم در مورد دستاوردهای انقلاب اسلامی از طریق رسانه ها صورت گیرد.

وی افزود: این اقدام علاوه بر اینکه کمکی برای رسانه های استان به ویژه روزنامه ها و هفته نامه های محلی خواهد بود، دستاوردهای نظام را بیش از پیش به مردم معرفی خواهد کرد.

مدیرکل اداره ارشاد استان یزد یادآور شد: رسانه های علاقمند می توانند برای هماهنگی به معاونت فرهنگی اداره ارشاد و روابط عمومی استانداری یزد مراجعه کنند.

عبدالحسین زاده با اشاره به دو رویداد مهم دهه فجر و راهپیمایی 22 بهمن اظهار امیدواری کرد: رسانه ها همچون همیشه نقش موثر خود را در جذب مشارکت حداکثری مردم در این وقایع مهم و تاثیرگذار، ایفا کنند.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود تعیین تکلیف خانه مطبوعات استان یزد را از اولویت های اساسی در حوزه مطبوعات استان خواند و خواستار پیگیری مجدانه اعضا در این زمینه شد.

وی افزود: اینکه ساختمانی به نام خانه مطبوعات وجود داشته باشد اما فعال نباشد، توجیه پذیر نیست ضمن اینکه خانه مطبوعات هر سال مقداری بودجه که می تواند کمک حال رسانه های استان باشد را از دست می دهد.

عبدالحسین زاده با اشاره به نقش رسانه ها در بعد نقد و نقادی عنوان کرد: رسانه ها نقد منصفانه را ملاک کار خود قرار دهند و شرایط و خلق و خوی مردم استان را نیز مدنظر داشته باشند.

در این نشست که نخستین نشست مدیرکل جدید اداره ارشاد محسوب می شد و صرفا به منظور آشنایی با مسئولان رسانه ها برگزار شد، مدیران مسئول، سرپرستان و نمایندگان رسانه های استان یزد به بیان دغدغه ها و مشکلات خود پرداختند.