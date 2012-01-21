پنجمین نمایشگاه تخصصی خودرو در قزوین برپا می شود

علی وحدتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: خوشبختانه برپایی نمایشگاههای تخصصی در استان با استقبال خوب مردم بویژه کارشناسان قرار گرفته و روند کار مطلوب بوده است.

وی افزود: پس از برگزاری پنجمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی، صوتی و تصویری که در ماه گذشته برگزار شد در تقویم امسال برپایی نمایشگاه تخصصی خودرو پیش بینی شده که در روزهای آینده افتتاح می شود.

وی گفت: در ماههای پایانی امسال نیز نمایشگاههای بهاره، خانه مدرن و مواد غذایی در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برگزار خواهد شد. این مسئول تصریح کرد: خوشبختانه استقبال مردم استان از این نمایشگاهها عزم مسئولان را برای توسعه فعالیتها فراهم کرده و امیدواریم در سالهای آینده از نظر کمی و کیفی بهتر عمل کنیم. مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین یادآورشد: بیشترین استقبال مردم از نمایشگاه پائیزه بود که توانست 300 هزار نفر را جذب خود کند. وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون و در طول 26 نمایشگاه برپا شده بیش از دو میلون نفر از این نمایشگاهها بازدید کرده اند. وحدتی بیان کرد: تاکنون 26 نمایشگاه در استان برپا شده است و تا پایان امسال نیز چهار نمایشگاه دیگر برپا خواهد شد.

وحدتی در خصوص نمایشگاه تخصصی خودرواظهارداشت: در نمایشگاه تخصصی خودرو، قطعات و تجهیزات وابسته تولیدکنندگان و نمایندگی های فروش خودرو و قطعات استانهای قزوین، آذربایجان شرقی، زنجان، تهران و البرز شرکت و تولیدات خود را عرضه خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین یادآورشد: نمایشگاه تخصصی خودرو از پنجم تا هشتم بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین در فضایی به وسعت سه هزار و600 مترمربع برپا می شود و چهار روز ادامه خواهد یافت.

به گفته وحدتی شرکتهای شاخص و معتبر فعال در صنعت خودرو از جمله نیرو محرکه، بهمن دیزل، گروه تولیدی بهمن، مدیران خودرو، آمیکو، بهمن موتور، کرمان موتور و اطلس خودرو از شرکتهایی فعال این نمایشگاه خواهند بود.