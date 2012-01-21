ثبت نام از متقاضیان حضور در نمایشگاه بهاره اراک ادامه دارد

علی جعفر محصولی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره افزود: تاکنون 350 نفر از اعضای اتحادیه های مختلف شهر اراک برای دریافت غرفه در نمایشگاه بهاره ثبت نام کرده اند و این ثبت نام ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه بهاره به منظور تنظیم بازار شب عید برگزار می شود، افزود: کالاهای غرفه داران پس از بررسی های لازم، نرخ گذاری و برای عرضه در نمایشگاه بهاره آماده می شود.

وی گفت: کالاهای پروتئینی، مواد غذایی، آجیل و خشکبار، کیف و کفش و پوشاک با قیمت مناسب در این نمایشگاه عرضه می شود.

محصولی افزود: واحدهای صنفی که تمایل به فروش فوق العاده بهاره با هدف تامین مایحتاج مردم در روزهای پایانی سال را دارند باید با مراجعه به اتحادیه مربوطه مجوز قانونی دریافت و پلاکارد مخصوص این نوع فروش را بر سر در واحد تجاری خود نصب کنند.

نمایشگاه بهاره اراک از 13 الی 24 اسفند ماه امسال به مدت 10 روز برگزار می شود.