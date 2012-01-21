سهم 45 هزار دانش آموزی استان مرکزی در سامانه نهضت حفظ قرآن

سیف‌الله کریم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره افزود: تاکنون 30 هزار نفر در این سامانه ثبت نام کرده و آماده حضور در این نهضت هستند.

وی با یادآوری سهمیه 45 هزار نفری استان تصریح کرد: از این میزان چهار درصد مربوط به فرهنگیان و 16 درصد سهم دانش‌آموزان است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی از جذب 85 نیروی انسانی به منظور اجرای طرح نهضت ملی قرآن در مدارس استان اشاره کرد و گفت: آزمون جذب مربی قرآنی جمعه 23 دی ‌ماه با شرکت 400 داوطلب در اراک برگزار شد.

وی با اشاره به فعالیت 200 مدرسه قرآنی در استان مرکزی، گفت: سال گذشته 25 مدرسه قرآن استان به 175 مدرسه افزایش و امسال این رم به 200 مدرسه رسید.