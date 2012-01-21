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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۰۵

کریم زاده خبر داد:

سهم 45 هزار دانش آموزی استان مرکزی در سامانه نهضت حفظ قرآن

سهم 45 هزار دانش آموزی استان مرکزی در سامانه نهضت حفظ قرآن

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: سهم استان مرکزی در ثبت نام در سامانه نهضت حفظ قرآن 45 هزار دانش آموز است که با گذشت چند روز از زمان ثبت نام دو سوم سهمیه پر شد.

سیف‌الله کریم زاده  در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره افزود: تاکنون 30 هزار نفر در این سامانه ثبت نام کرده و آماده حضور در این نهضت هستند.

وی با یادآوری سهمیه 45 هزار نفری استان تصریح کرد: از این میزان چهار درصد مربوط به فرهنگیان و 16 درصد سهم دانش‌آموزان است.
 
مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی از جذب 85 نیروی انسانی به منظور اجرای طرح نهضت ملی قرآن در مدارس استان اشاره کرد و گفت: آزمون جذب مربی قرآنی جمعه 23 دی ‌ماه با شرکت 400 داوطلب در اراک برگزار شد.
 
وی با اشاره به فعالیت 200 مدرسه قرآنی در استان مرکزی، گفت: سال گذشته 25 مدرسه قرآن استان به 175 مدرسه افزایش  و امسال این رم به 200 مدرسه رسید.
کد مطلب 1515111

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