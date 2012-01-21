به گزارش خبرگزاری مهر،در این جلسه بررسی استفساریه درباره ماده واحده مورخ سوم بهمنماه سال یکهزار و سیصد و هفتاد مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعیین تکلیف زمینهای موات، همچنین بررسی لایحه اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، در این جلسه پس از بحث و بررسی اعضا، به دلیل طولانی شدن مباحث، مقرر شد تصمیمگیری در این موارد، در جلسه آتی مجمع انجام شود.
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