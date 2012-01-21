تولید انرژِی در نیروگاه شهید رجایی قزوین 9 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعظیم محمد نیازی اظهارداشت: در 9 ماهه سال جاری میزان تولید انرژی در نیروگاه شهید رجایی قزوین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9 درصد افزایش یافته و ضریب خروج اضطراری واحدها نیز کاهش قابل توجهی پیدا کرده است.

وی افزود: به دلیل رعایت استانداردهای بهره برداری و انجام بموقع تعمیرات واحدها درنیروگاه شهید رجایی خوشبختانه با تلاش شبانه روزی مجموعه کارکنان و کارشناسان شرکت، میزان تولید انرژی خالص در این نیروگاه به 9 میلیون و 76 هزار و 826 مگاوات رسید.

مدیر شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی قزوین افزود: بررسی وضعیت آماری شاخص های تولید نیروگاه از ابتدای فصل بهار تا انتهای پائیز سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل بیانگر رشد شش درصدی میزان آمادگی واحدهاست.

وی بیان کرد: در این مدت همچنین میزان کاهش ضریب خروج اضطراری واحدها به 78 درصد رسید که بر اساس میزان آمادگی واحدها معادل 10 میلیون و 705 هزار و 225 مگاوات ساعت و ضریب خروج اضطراری واحدها برابر 53 صدم درصد بوده است.

نیازی تصریح کرد: شاخصهای عمده تولیدی نیروگاه در 9 ماهه امسال از رشد قابل قبولی برخوردار بوده و فعالیتهای تعمیرات اساسی و بازدیدهای دوره ای واحدهای 13 گانه نیروگاه نیز طبق جدول زمان بندی اعلام شده از سوی دفتر فنی تولید شرکت توانیر به طور کامل اجرا شده است.