انتخابات حماس در ماه جولای برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه به نقل از آنچه منابع آگاه خوانده، ادعا کرد کناره گیری مشعل از ریاست دفتر سیاسی حماس به دلیل وجود اختلاف نظرهایی میان رهبران این جنبش انجام شده است.

دفتر حماس در غزه نیز امروز اعلام کرد مشعل قصد ندارد بار دیگر نامزد احراز پستی شود که از سال 2004 تا چند روز پیش عهده دار بوده است.

قرار است رئیس جدید دفتر سیاسی حماس با برگزاری انتخابات در ماه جولای یا آگوست 2011 (تیر یا مرداد سال آینده) انتخاب شود.

طبق قوانین داخلی جنبش حماس خالد مشعل تنها می تواند برای دو دوره ریاست دفتر سیاسی این جنبش را برعهده داشته باشد. پیش بینی می شود "موسی ابومرزوق" معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس جایگزین مشعل شود.