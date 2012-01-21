هنرمندان تعزیه حسینیه اعظم برغان میهمان کانون امام علی کرج می شوند

حسین شریف کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای مراسم تعزیه در کانون امام علی(ع) منطقه 8 کرج گفت: تعزیه ریشه در فرهنگ کهن و باستانی ایران داشته و نمایشی مذهبی و جذاب با بار معنوی فراوان است، در این راستا، به منظور پاسداشت این مراسم آئینی و پرطرفدار از گروه هنری تعزیه حسینیه اعظم برغان دعوت کردیم تا میهمان منطقه 8 کرج باشند.

وی افزود: مراسم تعزیه و شبیه خوانی جایگاه بسیار بالائی در فرهنگ و سنت ایرانی دارد و گروه هنری تعزیه مسجد اعظم برغان به خوبی حق این مطلب را ادا کرده و با اجرای تعزیه های بسیار فاخر این آئین کهن را در سطح بین المللی احیاء کرده است.

وی گفت: با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج زمینه برای حضور این گروه هنری و اجرای مراسم آئینی تعزیه در دهه اخر ماه صفر و همزمان با ایام سوگواری رحلت پیامبراکرم و شهادت امام حسن مجتبی در کانون امام علی منطقه 8 کرج فراهم آمد و تاکنون چهار شب اجرای تعزیه در این محل صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: اجرای مراسم تعزیه در شب شهادت امام رضا (ع) هنوز قطعی نشده اما تلاش داریم که این امر محقق شود.

شریف کاظمی در خصوص استقبال مردم از این آئین سنتی گفت: پیوند نسل جوان با تعزیه، پیوند نسل جدید با فرهنگ اصیل و سنتی ایران بوده و تحکم این پیوند بی شک اصالت فرهنگی و پیوند عمیق با ارزشهای دینی و اعتقادی را به همراه خواهد داشت.

وی گفت: استقبال مردم به ویژه نسل جوان از تعزیه و اجرای این مراسم آئینی بسیار چشمگیر بوده و این امر نشان از تاثیرگذاری عمیق این آئین در باورهای مردم دارد.

وی گفت: مراسم تعزیه امشب و فردا شب راس ساعت 7 و 30 دقیقه در کانون امام علی(ع) اجرا می شود.