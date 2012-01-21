فوتبال صنعت ساری میهمان سمنانی خود را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقه که روز شنبه میان تیم های صنعت ساری و استیل آذین سمنان برگزار شد، دو تیم در نیمه اول موقعیتی برای گلزنی نداشتند و با روی آوردن به بازی هوایی این نیمه را به پایان بردند.

با آغاز نیمه دوم شاگردان رضا تقوی که برای فاصله گرفتن از انتهای جدول رده بندی احتیاج فراوانی به پیروزی در این دیدار داشتند، در دقیقه 60 با گل امیر ذلیکانی از حریف پیش افتادند.

پس از این گل، بازیکنان تیم استیل آذین برای جبران گل خورده حملات فراوانی روی دروازه تیم میزبان تدارک دیدند اما نتوانستند راهی به دروازه تیم صنعت ساری پیدا کنند.

شاگردان هومن افاضلی، در 10 دقیقه پایانی این دیدار بدون توجه به اجرای برنامه های دفاعی حملات بدون برنامه ای را تدارک دیدند که اگر بازیکنان تیم صنعت دقت بیشتری داشتند، می توانستند از ضد حملات خود برای افزایش تعداد گلهای زده خود استفاده کنند.

از این دیدار که قضاوت آن بر عهده شاهین حاج بابایی، مهدی عالیقدر و یعقوب حجتی نزدیک به 200 تماشاگر ساروی دیدن کردند.

تیم فوتبال صنعت ساری با پیروزی در این مسابقه 15 امتیازی شد و با دو پله صعود، به رده یازدهم جدول رده بندی گروه اول لیگ دسته اول فوتبال کشور رسید.