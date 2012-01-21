عزاداری عاشقان مکتب نبوی زیر بارش برف در مشهد مقدس

به گزارش خبرنگار مهر از اطراف حرم رضوی با وجود ریزش برف که از عصر شنبه در این شهر مقدس آغاز شده است حرکت های کاروان های عزادار به سوی حرم مطهر ادامه دارد.

بر پایه این خبر 3 هزار هیئت عزادار که از سراسر کشور به مشهد وارد شده اند هم اکنون مشغول عزاداری در حسینیه های و تکایای این شهر هستند و برخی از دسته های عزداری نیز زیر بارش برف به سوی حرم مطهر روان هستند و با ورود به صحن ها و رواق ها، مصیبت رحلت پیامبر و سبط اکبرش امام مجتبی را به هشتمین کوکب آسمان امامت و ولایت تسلیت می گویند.

گفتنی است، طبق نقشه های هواشناسی، مشهد روز یکشنبه و همزمان با رحلت محمد مصطفی (ص) و امام مجتبی (ع) همچنان با بارش برف و باران همراه خواهد بود.