هزار و 157 اکیپ راهداری در جاده های کشور مستقر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار افندی زاده معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور عصر شنبه از محورهای مواصلاتی استان قزوین بازدید کرد.

وی در این بازدید که محمد امین نصراللهی زاده مدیرکل راه و ترابری استان و سرهنگ مظفر حسینی رئیس پلیس راه استان نیز وی را همراهی می کرد از نحوه استقرار اکیپ های راهدای و نیز کمک رسانی نیروهای امدادی در جاده ها بازدید کرد.

افندی زاده در این بازدید از استقرار راهداران در تمام جاده ها به ویژه مناطق کوهستانی خبر داد و گفت: هزار و 157 اکیپ راهداری با استقرار در جاده های کشور به مسافران خدمات دهی می کنند.

وی افزود: در حال حاضر بسیاری از استانهای کشور شاهد بارش برف و کولاک هستند و در بازدیدی که از محورهای مواصلاتی استان داشتیم نحوه بازگشایی مسیرها و خدمت به مسافران را بررسی کردیم که مطلوب بود.

افندی زاده اظهارداشت: امسال تلاش می کنیم با ماشین آلات مجهز و پیشرفته، برفروب، دستگاههای مکانیزه نمک پاش که در اختیار راهداران قرار می گیرد زمینه خدمت بهتر به مردم را فراهم کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: خوشبختانه تمامی محورهای مواصلاتی کشور باز است و تردد در آنها با احتیاط کامل جریان دارد.

وی گفت: در صورت بسته شدن موقت مسیرها بلافاصله اکیپ های راهداری وارد ماموریت شده و نسبت به بازگشایی مسیرها اقدام می کنند.

رئیس سازمان راهداری کشور بیان کرد: امسال با استفاده از دوربین های تصویری که در جاده های کشور نصب شده کلیه رفت و آمدها رصد شده و با تصاویر دریافتی اطلاعات مناسب و مورد نیاز را در کوتاهترین زمان ممکن در صورت بروز حادثه به مرکز کنترل جاده های کشور ارسال می کنیم تا امدادرسانی تسهیل و تسریع شود.

نصب سیستم تصویری در جاده های کشور

وی در خصوص مجهز شدن جاده های کشور به سامانه هوشمند تصریح کرد: 200 دوربین تصویری به همراه بیش از 600 دستگاه تردد شمار در جاده های کشور و 100 دستگاه تابلوی پیام متغیر در جاده های کشور نصب شده و محورهای اصلی تقریبا تحت پوشش قرار گرفته است.

افندی زاده یادآورشد: سیستم های آتی نیازمند شبکه های فیبر نوری است که در همه نقاط کشور قابل استفاده نیست که شرکت مخابرات در حال توسعه آن است اما اکثر محورهای اصلی به سیستم تصویری مجهز شده اند که باید کامل شوند.

این مسئول بیان کرد: از سیستم ماهواره ای استفاده بیشتری کرده ایم و امیدواریم تا سال 91 همه استانهای کشور به مرکز مدیریت راهها متصل شوند.

محمد امین نصراللهی زاده مدیرکل راه و ترابری استان قزوین هم در این بازدید گفت: با حضور راهداران این اداره کل تمامی گردنه های استان برفروبی و نمک پاشی شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس گزارش های دریافتی بیشترین بارش برف در آوج با 18 و کوهین با 9 سانتیمتر اعلام شده است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین ورود یک سامانه بارش را از دریای مدیترانه علت بارش برف و سرما در شمالغرب کشور و استان دانست و گفت: با استقرار هوای سرد مردم استان در روزهای آینده با هوای سردی مواجه خواهند

بود.

نصراللهی زاده از بازگشایی راههای روستایی هم خبرداد و تصریح کرد: برخی راههای بسته شده در روزهای آینده برفروبی و بازگشایی خواهد شد.

بارش برف در استان قزوین مدارس شهرهای شال، آوج، اسفرورین و مدارس ابتدایی آبیک را تعطیل کرد و آمد و شد خودروها را در برخی جاده های استان برای ساعاتی با کندی مواجه کرد.

راههای مواصلاتی استان قزوین در حال حاضر باز است و تردد در آنها جریان دارد.